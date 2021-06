Rotterdamse Witte de Withstraat uitgeroepen tot een van de coolste straten ter wereld

De Witte de Withstraat bruist! Rotterdammers wisten dit natuurlijk al lang, maar nu is de straat in het centrum van Rotterdam door de website TimeOut.com opgenomen in de top 10 coolste straten ter wereld.

"De straat bruist van zonsopgang tot zonsondergang", is te lezen op de website. Onze wereldberoemde straat wordt geprezen om zijn restaurants, cafés en galeries. Café De Witte Aap wordt genoemd als één van de leukste plekjes in de straat om een drankje te doen.

'Eén groot feest'

Volgens de website geven de terrassen op de parkeerplaatsen de Witte de Withstraat nóg meer sfeer: "Het voelt als één groot feest."

Op TimeOut.com lees je alles over de leukste plekjes en activiteiten over de hele wereld. Voor het samenstellen van de lijst van coolste straten ter wereld, werd de hulp ingeschakeld van 27.00 reisexperts en reisredacteuren. Zij beoordeelden de straten onder andere op het gebied van food, fun en cultuur. Het leverde een top 30 van coole straten op en de Witte de Withstraat prijkt op nummer zes in deze lijst.

Op nummer 1 staat Smith Street in Melbourne. Straten in wereldsteden zoals Londen, Barcelona en Los Angeles zijn ook vertegenwoordigd in de top tien.