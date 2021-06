Rotterdamse proef met vaccineren op de markt wordt uitgebreid; ook landelijk interesse

De opkomst bij het vaccineren onder mensen uit achterstandwijken is erg laag. Huisartsen in Rotterdam-Delfshaven gingen vorig weekend voor de tweede keer de markt op om mensen op een laagdrempelige manier voorlichting te geven over het vaccineren. En met succes: zo'n 140 mensen werden die dag ter plekke gevaccineerd.

"We zien dat mensen iets niet vertrouwen, omdat ze het niet begrijpen. Als je in moeilijke woorden iets gaat uitleggen aan mensen die daar niets mee kunnen, ga je ze niet bereiken. Dat hoeft niet eens te zijn omdat ze een migratie-achtergrond hebben of de taal niet spreken, maar ook laaggeletterden vinden het moeilijk om de informatie tot zich te nemen", zei Shakib Sana, huisarts in Rotterdam-Delfshaven, destijds. "Bij twijfel maken ze dan geen afspraak om zich te laten testen, houden ze zich niet aan de maatregelen en laten ze zich dus ook niet prikken."

Niet alleen de taalbarrière is een probleem. Er is heel veel informatie beschikbaar via andere kanalen die niet altijd lijkt op de informatie die de overheid geeft. "Mensen hebben bij ons veel vragen over complottheorieën. Je probeert dan in een gesprek die mensen goed te informeren, en van de honderd mensen waar je mee spreekt, laten tien tot twintig mensen zich uiteindelijk toch vaccineren. Daar ben ik heel blij mee."

Gesprekken bij de voorlichtingskraam van huisartsen en de GGD in Rotterdam-Delfshaven | Foto: Shakib Sana

De huisartsen, studenten en medewerkers van de GGD gaan zaterdag ook voorlichting geven en eventueel prikken op markten in Rotterdam-Noord (Eudokiaplein) en Rotterdam-Zuid (Plein 1953). Naast de GGD steunen ook onder meer het Erasmus MC en het Franciscus Gasthuis en Vlietland het initiatief. Zij leveren mensen om de vaccins klaar te maken voor gebruik, zodat de artsen ter plekke aan de slag kunnen.

Ook landelijk is er aandacht voor de actie. Artsen, specialisten en diverse mensen van welzijnsorganisaties uit onder meer Utrecht, Amersfoort en Den Haag komen zaterdag naar Rotterdam om van dichtbij te zien hoe dit wordt aangepakt.

De Rotterdamse huisartsen en de GGD Rotterdam-Rijnmond hopen dat het initiatief uiteindelijk landelijk ingevoerd zal gaan worden, omdat het probleem van de lage vaccinatieopkomst niet alleen in Rotterdam speelt.