Over de 10 van 010 en biodiversiteit, klimaatdichters op de Kaap en de roman Witter dan sneeuw gaat het zaterdag 12 juni in Chris Natuurlijk.

Wie zijn de 10 van 010? Zeven dieren en drie planten staan symbool voor de biodiversiteit in Rotterdam. Ecoloog André de Baerdemaeker van Bureau Stadsnatuur Rotterdam verklapt alvast dat de zanglijster deel uit maakt van de 10 van 010. In het Kralingse Bos gaat Chris Natuurlijk op zoek naar deze uitbundig zingende vogel.

Wat is biodiversiteit?

Je hoeft de krant maar open te slaan of je komt het woord ‘biodiversiteit’ tegen. Maar wat is biodiversiteit? Biologieprofessor Kees Vink en Astrid Priester en Melitta van Bracht van de Botanische Tuin Afrikaanderwijk vertellen in Chris Natuurlijk over het nieuwe Publieksplatform Biodiversiteit dat Rotterdammers bewust wil maken van biodiversiteit in de stad. Ook in de Sliedrechtse Biesbosch gaat Chris Natuurlijk op zoek naar biodiversiteit, samen met boswachter Thomas van der Es.

Poëzie kasjes zoeken

Op de Kaap in Rotterdam-Zuid zijn de klimaatdichters op bezoek ter gelegenheid van het dichtersfestival Poetry International. De woordkunstenaars hebben op Katendrecht poëtische kasjes verstopt met gedichten die je even doen stilstaan bij de buurt. Schrijfster Michelle van Dijk vertelt in de studio over haar boek Witter dan sneeuw, een roman die zich afspeelt in Rotterdam en gaat over een vrouw die los probeert te komen van haar evangelische jeugd.

Zaterdag 12 juni van 08:00 tot 09:00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.