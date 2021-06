38 verdachten vast in groot Rotterdams onderzoek naar WhatsApp-fraude

De politie heeft deze week 38 mensen opgepakt in een onderzoek naar Whatsapp-fraude en bankfraude. Het grootschalige onderzoek is uitgevoerd door de districtrecherche in Rotterdam-Zuid, maar de aanhoudingen zijn verricht in heel Nederland. De helft van hen komt uit deze regio. De politie heeft in totaal 133 geldezels op het oog.

De politie ziet de laatste jaren een explosieve toename van WhatsApp-fraude, ook wel Vriend-In-Nood-fraude genoemd. Bij deze vorm van fraude worden mensen benaderd door iemand die zich voordoet als een familielid of vriend in geldnood. Deze 'bekende' vraagt vervolgens om snel geld over te maken naar een bepaald rekeningnummer. Achteraf blijkt deze persoon gehackt te zijn óf is voor de actie een vals account en nieuw telefoonnummer gebruikt.

De rekeningnummers waarop het geld gestort moet worden, zijn vaak via via geronseld. "Op straat of online worden zogeheten geldezels geworven om voor een klein bedrag een bankrekening te openen en de inloggegevens aan criminelen te geven voor soms maar 10 euro", vertelt een van de rechercheurs. "Veelal gebeurt dit via snapchat, telegram of Instagram. In dit onderzoek willen we de geldezels, maar vooral ook de criminelen erachter aanpakken. Ook willen we toekomstige slachtoffers en geldezels waarschuwen voor deze vorm van fraude.”

Strafbaar

De Rotterdamse politie heeft in totaal 133 van deze geldezels op het oog. Hoewel deze geldezels misschien denken dat iemand een dienst verlenen, plegen ze een strafbaar feit. Ze draaien zelf op voor de schulden, worden strafrechtelijk vervolgd en komen vervolgens moeilijk aan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of aan een hypotheek.

"Met de aanpak van geldezels wordt het proces van gedigitaliseerde cybercrime verstoord en de kans vergroot om uit te komen bij de hoofddaders achter deze cybercrimedelicten", zegt de politie.

De 38 verdachten zijn tussen de 18 en 69 jaar oud en komen uit negen verschillende provincies. De helft van hen komt uit de regio Rijnmond. Al deze mensen worden verdacht van witwassen en oplichting. In totaal is zo'n driehonderdduizend euro buitgemaakt.