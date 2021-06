Rotterdamse schrijfster Antoinnette Scheulderman ging stotteren na gijzeling in Nigeria

“Mijn vader was waterbouwkundige bij het Rotterdamse bedrijf Volker Stevin”, vertelt de voormalig tafeldame van De Wereld Draait Door. “Hij bouwde over de hele wereld bruggen. Uiteindelijk kwamen we in Nigeria terecht, waar het op dat moment heel gevaarlijk was. We woonden op een afgesloten compound, achter de hekken. Daar werden we beveiligd door mannen die bewapend waren met zwaar geschut. Onze koffers stonden altijd klaar en ingepakt. Als het nodig was, konden we onmiddellijk vertrekken."

Gegijzeld door rebellen

Op een dag is Antoinette met haar school gegijzeld door een groep rebellen. "Ze wilden geld. Hoe het is afgewikkeld weet ik niet. Dat hebben mijn ouders bewust bij me weggehouden. De spanning die er heerste, heb ik wel heel erg gevoeld. Die spanning sloeg op mijn stem. Toen ik als meisje van 9 terugkwam in Nederland stotterde ik heel erg."

De schrijfster had bijvoorbeeld veel moeite met de woorden ‘de’ en ‘het’. "Het maakte me onzeker. Het stotteren heeft me op achterstand gezet. Ik was eigenlijk alleen maar bezig met proberen te praten zonder te stotteren. Dan ben je dus niet bezig met wat je eigenlijk wil zeggen. Of waar je voor staat. Pas toen ik voor De Wereld Draait Door als tafeldame werd gevraagd, heb ik het stotteren echt doorbroken. Dat ik daar mocht zitten, was heel belangrijk voor me. Toen ik het één of twee keer had gedaan zonder te stotteren, was ik over mijn angst heen. Het heeft me zelfvertrouwen gegeven.”

Scheulderman neemt presentator Sander de Kramer mee naar het Park bij de Euromast. Daar vertelt ze over de grote rol die honden spelen in haar leven. “Ik vind het leven van mijn hondje Dizzy net zo belangrijk als mijn eigen leven. Dat zegt genoeg, denk ik. Mijn liefde voor dieren is enorm. Ik heb hiervoor een teckel gehad: Bubbels. Toen dat beestje overleed heb ik zoveel verdriet gehad. Niks was meer leuk. Dit rouwen was te vergelijken met een depressie. Dan heb je ook moeite om je bed uit te komen. Dan vraag je je ook af: waarom sta ik op?"

Rouwen om een dier

"Uiteindelijk heb ik mezelf een schop onder mijn kont moeten geven om door te gaan. Over het rouwen om Bubbels heb ik een boek geschreven: 'Dan neem je toch gewoon een nieuwe'. Omdat sommige mensen het rouwen om een dier niet begrijpen. Maar zo’n beestje heeft een persoonlijkheid en gevoelens. Daar bouw je een enorme band mee op. "

"Het is nu vijf jaar geleden dat Bubbels overleed. Maar er is nog geen dag geweest dat ik níét aan haar dacht. Het fijne is, dat ik nu met warme gevoelens aan haar terugdenk. Het verdriet is minder rouw geworden. Nu heb ik Dizzy. Ik had nooit gedacht dat ik net zoveel kon houden van een ander hondje als van Bubbels. Maar het kan dus wel.”

Johan Derksen

Scheulderman heeft onlangs, samen met haar vriend, de bekende auteur Michel van Egmond, een boek geschreven over Johan Derksen. Staand in de Rotterdamse binnenstad zegt ze. “Het was mooi om Johan te volgen. Hij is een paradijsvogel. Een zwartwit figuur. Maar je kan wel geweldig met hem lachen. Niet elke grap van hem is een goed idee. Hij kan totaal uit de bocht schieten. Hij is beschuldigd van racisme, seksisme en homofobie. Ik ken hem al wat langer. Ik weet: hij ís geen racist, seksist of homofoob. Hij drukt zich alleen wat ouderwets uit.”

Antoinnette en haar vriend Michel wonen vlakbij elkaar. Ze hebben ieder hun eigen woning. Op de vraag van De Kramer waarom ze niet samenwonen, schiet de schrijfster in de lach. “Ik heb een paar keer samengewoond, maar ik ben er niet zo goed in. Ik ben best wel op mezelf. En Michel is dat ook. Ik ben heel erg georganiseerd. Je kunt bij mij echt van de vloer eten. Hij is, laat ik het aardig zeggen, wat rommeliger. Daar wil ik me ook niet aan ergeren. Ik heb geen zin in van die huis-tuin-en-keukenruzietjes.”