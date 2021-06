ARCHIEF RIJNMOND 6 juni 2021 - Booking

Afgelopen week ben ik me bewust geworden van iets dat welbeschouwd niet zo fraai is. En dat begon bij een nieuwsbericht. Bij een nieuwsbericht over de boekingsite Booking.com. U heeft dat vast ook meegekregen.

Booking.com is een wereldwijd opererend bedrijf met een miljardenomzet dat maar mondjesmaat belasting betaalt dankzij handige constructies. Afgelopen jaar heeft het bedrijf iets van 65 miljoen euro loonsteun gekregen van de Nederlandse overheid om de problemen van de corona-crisis het hoofd te bieden. En laatst werd bekend dat de holding zijn topbestuurders over het afgelopen jaar bij elkaar zo’n 28 miljoen euro aan bonussen wil geven.

Eerst voor 65 miljoen je hand ophouden bij de overheid en dan 28 miljoen aan bonussen uitdelen.

Na de ophef van afgelopen week heeft Booking.com besloten om die overheidssteun terug te betalen, maar het kwaad lijkt mij al geschied. Booking, of althans de top, heeft zichzelf ontmaskerd als een club zonder enige moraliteit.

Afgelopen jaren hebben mijn vrouw en ik veel gebruik gemaakt van de diensten van Booking tijdens autotochten door Europa. We hebben heel vaak via de site van die organisatie een goedkope slaapplek gevonden, in een hotel of pension. Geweldige service.

Maar nu? Wil je nog wel diensten afnemen van zo’n club van graaiers? Ik denk het niet.

En toen ging ik eens nadenken. Ik dacht: in meer of mindere mate ben ik klant bij allerlei grote bedrijven.

Mijn vrouw en ik doen boodschappen bij de Lidl en bij Albert Heijn. Ik kom bij bouwmarkten. Ik ben heel actief op Facebook. Ik koop weleens wat bij Bol.com. Ik tank nu en dan bij de Esso en bij Shell. Ik heb herhaaldelijk in een vliegtuig van de KLM gezeten. Ik maak gebruik van programma’s van Microsoft. Ik werk graag met diverse Apple-apparaten.

Maar hóud ik ook van die bedrijven?

Denk ik dat ze bijdragen aan een betere wereld? Denk ik dat ze passen in het streven naar rechtvaardiger sociale verhoudingen, of dat het milieu voor hen écht een rol speelt?

Eerlijk gezegd: niet of nauwelijks. Ik associeer heel wat van die grote bedrijven eerder met bot geld verdienen. Met uitbuiting, belastingontwijking, concurrentievervalsing en privacyschending. En ik associeer een belangrijk deel van de top met hebzucht en grootheidswaan.

Dus welbeschouwd breng ik een belangrijk deel van mijn geld naar bedrijven waar ik nauwelijks positief over denk, of zelfs ronduit negatief. Raar, eigenlijk.

Waarom doe ik dat dan?

Ja, omdat die bedrijven iets leveren dat voorziet in een behoefte die ik heb. Een behoefte die ze misschien wel om te beginnen zelf hebben helpen creëren. Die bedrijven hebben mij in zekere zin in de tang.

Ook al omdat alternatieven al gauw meer tijd kosten, meer geld of minder comfortabel zijn.

Ja, na het zoveelste bonus-akkefietje heb ik de ING Bank jaren geleden ingeruild voor de Triodos. Wat pijnloos ging. Maar dat gaat niet bij alles. In praktisch opzicht zijn je mogelijkheden gewoon beperkt. Ook als bevoorrechte inwoner van het welvarende Nederland.

Als ik een beetje nadenk kan ik niet anders concluderen dan dat de meeste mensen - ook ik - in een gouden kooi zitten. Een kooi waarvan de tralies worden bijeengehouden door - van binnenuit - je eigen verlangens en - van buitenaf - het hele systeem dat maar aandringt op consumptie. Het hele systeem van mensen die zich aanzienlijk meer laten leiden door ‘de markt’ dan door een geweten. Met rond de top allerlei ronduit perverse prikkels.

Er is wel betoogd dat we na de corona-crisis niet terug moeten naar het ‘oude normaal’. Dat we deze crisis kunnen aangrijpen om de samenleving bij te sturen in een richting die voor veel mensen veel prettiger is. En die de aarde wat meer spaart.

Ik mag het hopen.

Ik verwacht niet dat de kooi opeens verdwijnt.

Het zou al mooi zijn als het deurtje wat verder open kon.

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je - John Verkroost

DE TUIEN VAN DE ZWAAN

2. Snelle Kees (Laten we wel zijn) - De Tuien van de Zwaan

3. Entree Kwaaitaal - De Tuien van de Zwaan/Mister Solo

4. Liefde bestaat niet (Praat me niet van liefde) - De Tuien van de Zwaan/Mister Solo

5. De Tuien van de Zwaan - De Tuien van de Zwaan/Ina Vermeulen

6. Haaideloekieda - Loes Luca en haar moeder

7. Uitzicht - Rien Vroegindeweij

8. De gezusters Karamazov - Erik van Muiswinkel

9. De duivel en Johan - Peter Blanker

MIKE BODDE

10. Manifesto - Mike Boddé & Corrie van Binsbergen

11. Knofje or Garly - Mike Boddé

12. Piet Paulusma de musical - Mike Boddé & Ineke van Klinken

13. Klap eens in je handjes - Georgette Hagendoorn