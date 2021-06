Verkerk sluit loopbaan af met lege handen op WK Judo

Marhinde Verkerk heeft voor de laatste keer op de tatami gestaan. De Rotterdamse besloot haar carrière met een nederlaag in een wedstrijd om het brons op de wereldkampioenschappen Judo in Hongarije.

De 35-jarige Verkerk moest het in het duel om brons nota bene opnemen tegen Guusje Steenhuis, haar grote concurrente. Steenhuis kreeg in haar categorie -78 kilogram de voorkeur boven Verkerk in de strijd om een ticket op de Olympische Spelen.

Voor de Rotterdamse ging het toernooi nog goed van start. In de eerste ronde won ze met een ippon van de Tsjechische Alice Matejckova. In de tweede ronde ging het wat moeizamer. Uiteindelijk werd het duel met de Braziliaanse Mayra Aguair op een shido beslist, de kleinste straf in de judosport.

Uiteindelijk ging het in de kwartfinale mis tegen de tien jaar jongere Duitse Anna Maria Wagner via een waza-ari. In het judo kom je dan in de herkansingen terecht, waarna Steenhuis dus te sterk was. Met een veegbeweging wist ze al na 39 seconden een waza-ari te pakken. Die achterstand haalde Verkerk niet meer in.