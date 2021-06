Pas getrouwd en noodgedwongen wonen in een ‘vakantiehuisje’: ‘De huizenprijzen stijgen harder dan ik kan sparen’

Een wit boerderijtje onder de kerktoren in het hart van Brandwijk is opgedeeld in kleine, gemeubileerde appartementen. Allemaal met hetzelfde huisnummer. Het zijn knusse vakantieverblijven, die niet zouden misstaan in Duitse vakantiegidsen. Maar nu is het vooral een plek waar mensen nog wat kunnen huren als ze écht omhoog zitten. Zoals Leendert en Karijn, die nu in hun wittebroodsweken zitten. Op zolder hangt het groene trouwpak en de witte jurk aan een hangertje. De tientallen felicitatiekaarten hangen aan een waslijn. Het is een plek waar de tijd stil heeft gestaan met kanten gordijntjes en antieke trapbekleding.

'Huizenprijzen stijgen harder dan ik kan sparen'

Leendert heeft jarenlang gespaard en hard gewerkt tijdens zijn studie om een woning te kunnen bemachtigen na zijn huwelijk. Dat is niet gelukt. "Ik voel mij schuldig. Ik wil een mooie start maken", legt hij uit.

Dit kleine appartement biedt uitkomst om toch samen te zijn. "Je moet een beetje flexibel zijn. Anders slaap je onder een brug", grapt Karijn. Ze zijn gelukkig samen, maar het is niet de plek die Leendert zichzelf had voorgesteld toen hij tijdens zijn studie gedisciplineerd geld spaarde. "Ik blijf doorzoeken en houd hoop. Maar de huizenprijzen stijgen harder dan ik kan sparen. Ik droom van een huis met onze eigen meubeltjes, waar we samen gelukkig kunnen worden."

De tekst gaat verder na de video met Leendert en Karijn

Leendert is geboren en getogen in Hoornaar. Hij is gek op het groen van de Alblasserwaard. Het liefst zou hij in Nieuwpoort of Langerak wonen. Ze willen niet naar de grote stad vertrekken en blijven graag in de polder. "Je ziet dat veel jongeren nu noodgedwongen in een klein appartementje of kamer in Gorinchem gaan wonen, omdat hier niets is. Dat wil ik niet. Ik wil hier mijn toekomst opbouwen."

Te veel gegadigden

Betaalbare nieuwbouwprojecten of huurhuizen voor jongeren zijn schaars. Sommige inwoners nemen het heft in eigen hand, met een collectief zelfbouwproject. Maar dat is een kwestie van lange adem en veel jongeren hebben die tijd niet. Ze willen hun eigen leven opbouwen.

Op nieuwbouwhuizen van projectontwikkelaars in de regio wordt dan ook fanatiek gereageerd. Langerak-Zuid is zo'n project. Deze maand kwamen er 23 huizen op de markt. Leendert schreef zich in op een woning van rond de drie ton. "Dat zijn al 'starterswoningen' tegenwoordig. Het is bizar." Maar helaas ging deze droomwoning aan zijn neus voorbij. "190 reacties kwamen er binnen. Dan heb je weinig kans."

Het stel reageert ook op bestaande koophuizen, maar wordt daarbij vaak overboden tot boven hun budget. De concurrentie is groot. "Er komen ook steeds meer mensen van buiten hier wonen." Ook op een kleinschalig nieuwbouwproject met vijf 'small houses' van de gemeente Molenlanden, kwamen veel reacties binnen. Daar moest geloot worden.

Leendert en Karijn zijn gelukkig samen | Foto: rijnmond

Bouwquotum

Karijn hoopt op meer betaalbare huizen. "Het aanbod is enorm klein en de vraag hoog. Ik hoop dat daar wat aan gedaan wordt", vertelt ze. Het is opvallend dat in de gemeenteraad van Molenlanden recent bouwprojecten zijn tegengehouden. Er zou geen vraag zijn in die dorpen. Zo kregen plannen om 24 woningen in Ottoland en zeven huizen in Nieuwpoort te bouwen geen medewerking van het college. Het CDA heeft het over tenminste zeventig woningen die niet gebouwd kunnen worden door de, in hun ogen, te 'kritische college-bril.'

Wethouder Arco Bikker kan niet onbeperkt bijbouwen ondanks dat er zoveel ruimte is, vertelde hij al eerder aan Rijnmond. De provincie is terughoudend met nieuwe bouwprojecten in het Groene Hart. Het landelijke karakter moet bewaard blijven. In de woonvisie heeft de gemeente, in lijn met de wens van de provincie, vastgelegd dat er 1400 huizen gebouwd mogen en moeten worden in Molenlanden. Dit in de komende tien jaar.

'De situatie is triest'

Volgens raadslid Bas de Groot is dit strikte bouwquotum een groot probleem. "Er moeten veel meer woningen gebouwd worden. De situatie is triest en de overheid loopt achter de feiten aan. Veel jongeren trekken, bij het ontbreken van betaalbare woningen, naar omliggende gemeenten." De SGP-er heeft in 2020 met een amendement geprobeerd om deze 'plancapaciteit' te verhogen. Als het aan hem ligt, gebeurt dit alsnog. "We kunnen dit openbreken bij de provincie. We moeten een vuist maken."

Leendert en Karijn zouden daar samen met veel generatiegenoten mee geholpen zijn. "Ik hoop dat er wat gaat veranderen en dat er meer betaalbare woningen worden gebouwd. Zodat jongeren niet wegtrekken."

De komende weken maakt Rijnmond meerdere reportages over de woningmarkt in de regio. Met aandacht voor opvallende bouwprojecten, eigen initiatieven van Rijnmonders en jongeren op woningjacht. Heb je tips voor deze serie? Stuur een mail naar esther.schalkwijk@rijnmond.nl.