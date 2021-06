Is jouw straat de mooiste Oranjestraat van heel Rijnmond? Doe dan mee met 'Beste Oranjestraat 2021 van Rijnmond.'

Het is eindelijk zover: vrijdagavond begint het EK en hoewel de Oranjegekte nog niet echt is losgebarsten, kleuren sommige straten langzaam oranje. De ene straat pakt het uitbundiger uit dan de andere.

Wij zijn benieuwd hoe dat in jouw straat is. Woon jij in de mooiste, meest bijzondere, creatieve of indrukwekkende Oranjestraat of Oranjebuurt? Doe dan mee met de 'Beste Oranjestraat 2021 van Rijnmond.'

Stuur zondag - de eerste wedstrijddag van Oranje - een foto of video van jouw straat en hoe jullie samen naar die wedstrijd toeleven. Dit kan naar nieuws@rijnmond.nl of plaats je foto op Instagram en tag in het bericht @rtvrijnmond.

Vergeet niet erbij te zetten waar de foto is gemaakt! Een eminente jury zal zich over de inzendingen buigen. Wij komen vervolgens graag langs in de winnende straat of buurt om het Oranjegevoel nog wat extra te vergroten.