Bewoners Het Potlood in Rotterdam bang voor plofkraken met komst van pinautomaat: 'Dat ding hier plaatsen is vragen om problemen'

Gesprek met bewoner Het Potlood over pinautomaat

"Er staan meer dan genoeg geldautomaten in de omgeving, en nu hebben ze er eentje onder mijn slaapkamer geplaatst", zegt Rob, een van de boze bewoners. "Er staan er twee bij de markthal en een bij het station. Waarom nog een erbij moet, is mij niet duidelijk. Vanwege het plofkraak zijn er in de afgelopen tijd juist pinautomaten weggehaald. Bij de Hoogstraat bijvoorbeeld de ene bij de grote bibliotheek."

Volgens de bewoners is het vragen om problemen als je zo'n pinautomaat onder een woontoren plaatst. "De bendes die actief zijn, komen niet uit een stripboek", zegt Rob om te benadrukken dat het gevaar van een plofkraak niet onderschat mag worden. "Ik slaap de laatste twee weken heel licht. Ik ben steeds bang dat die klap ieder moment kan komen. Misschien is het voor mensen moeilijk voor te stellen, maar zo voelt het wel. Dit is vragen om problemen."

Bewoners hebben bij de gemeente bezwaar aangetekend om de pinautomaat weer weg te laten halen. "We hebben ook alternatieve plekken genoemd in ons bezwaarschrift, maar de gemeente zegt dat alle procedures zijn gevolgd en dat het plaatsen van het geldautomaat aan alle eisen voldoet", zegt Rob. "Ik heb de indruk dat meedenken niet heel erg gewaardeerd wordt door de gemeente."

Komende dinsdag 15 juni vindt er een hoorzitting plaats naar aanleiding van de bezwaren van de bewoners.