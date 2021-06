Succesvolle havenman Dennis gooit het roer om na asbestkanker en zit nu met twee vrienden 'in de rum'

De drie vrienden, Dennis de Roo, Koen van Broekhoven en Alexander Roovers waren al begonnen aan hun droom: zelf rum maken. Het idee ontstond bij Dennis in Italië toen hij met zijn vrienden op bezoek was bij Giuseppe Brancatelli, die vroeger vier restaurants had in Rotterdam. Eerst wilde het drietal een wijngaard beginnen, maar Guiseppe raadde dat af: volgens hem moet de eerste generatie wijnmakers alleen maar investeren, en kan ze er niet echt van profiteren. Toen kwam het plan om rum te gaan stoken.

Samen proeven, mixen, weer proeven, was de volgende stap. Tot Dennis heel ziek werd en de diagnose asbestkanker kreeg. De drie gingen in de hoogste versnelling om hun droom nog samen te kunen realiseren. Het moest niet zo zijn dat Dennis de opening van de rumstokerij niet meer zou kunnen meemaken.

Tekst loopt door onder foto

Dennis de Roo in de distilleerderij waar hij zijn eigen rum stookt | Foto: Still uit video

Om rustig experimenteren geen optie meer was, werd het oorspronkelijke plan om te bottelen in Schiedam losgelaten. Het werd een wijnboer in Brabant. "Die had alle materialen staan die we nodig hadden en daar konden we direct terecht", vertelt Koen van Broekhoven. "We hebben er de eerste 2200 flessen gebotteld, op een zaterdag de doppen er op geslagen en de etiketten geplakt. Dennis kon vier zaterdagen mee komen. Het is wel geweldig om dat met z'n drieën te kunnen maken."

Chemokuren

Eind 2020 lijken de vrienden afscheid van Dennis te moeten nemen. Gelukkig loopt het anders. De chemokuren slaan aan en na een zware operatie verbetert zijn situatie, vertelt Dennis. "Het was heel bijzonder. Ik kon eerst niet eens van m'n bed naar de bank komen. Maar na vier chemokuren kon ik weer eens komen kijken in Brabant en daar stond de familie van mijn vrienden de etiketten te nummeren. Als man laat je niet zo snel je emoties zien, maar ik schoot wel even vol."

Het begon als een droom van de drie vrienden, maar is nu echt een succes: de rum die de naam 'Dutch Head - The Bastard Edition ' draagt wordt inmiddels in twintig slijterijen verkocht. Het proces naar hét rumrecept ging niet volgens het boekje van stokerijen. "We zijn gewoon liefhebber en hebben van bestaande likeuren een mix gemaakt. Dat betekent ook dat je heel veel moet proeven. We hebben dus heel veel leuke avonden met elkaar gehad."

Tekst loopt door onder foto

De rum van Dennis, Koen en Alexander | Foto: still uit de video

Ook al kan de rum nu rijpen en over de toonbank, er moeten er nog wel wat zaken geregeld worden: de vrienden willen in Breda een kleine distilleerderij gaan beginnen. "Daar moet de gemeente Breda nog toestemming voor geven." Het drietal hoopt daarna vanuit de nieuwe locatie de eigen rum te kunnen stoken.

Sterrenrum

Dennis is tevreden, maar weet wel wat voor hem écht belangrijk is. "De basis is de vriendschap. Van daaruit zijn we dingen gaan produceren die de markt op gaan. Deze week hebben we de eerste erkenning gekregen: sommeliers van het International Taste Institute uit Parijs hebben ons twee sterren gegeven. Dat is natuurlijk geweldig! Ik hoop dat ik er nog lang bij mag blijven om dit avontuur verder te zien groeien."