Chihuahua dood na aanval door pitbull: 'De eigenaresse wilde zelf verhaal gaan halen'

Voor de tweede keer in een paar maanden tijd is in onze regio een chihuahua gedood door een pitbull. De chihuahua werd in Rotterdam-Oost aangevallen op de Port-Saïdstraat. Daarbij werd het diertje zo toegetakeld, dat een dierenarts de chihuahua heeft moeten laten inslapen.

“De eigenaresse was vandaag van plan om verhaal te halen bij de eigenaar van de pitbull”, laat een woordvoerder van de politie weten. “Ze wilde desnoods het dier iets aandoen. We hebben haar ervan kunnen overtuigen dat het toch niet zo verstandig was.”

De vrouw heeft aangifte gedaan van vernieling. “Een hond wordt niet gezien als persoon, maar als een goed. Vandaar dat er sprake is van vernieling”, legt de politie uit.

De dierenpolitie neemt de zaak nu over. Agenten zijn langs het huis van de eigenaar van de pitbull geweest, maar er was nog niemand thuis. Wat er verder met de hond gaat gebeuren is niet duidelijk.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat een pitbull een chihuahua doodbijt. In april gebeurde dat ook al in Capelle aan den IJssel.