Nederlandse hockeymannen winnen EK, heldenrol voor keeper Blaak in finale tegen Duitsland

De Nederlandse hockeymannen zijn zaterdagmiddag voor de zesde keer Europees kampioen geworden. In Amstelveen was Oranje na shoot-outs te sterk voor Duitsland. Doelman en Rotterdammer Pirmin Blaak keepte een bijzonder sterke wedstrijd, met veel belangrijke reddingen.

Oranje kwam aan het begin van het tweede kwart op achterstand tegen de Duitsers. Nadat Blaak in eerste instantie een strafcorner keerde, kwam de rebound op het lichaam van veldspeler Jorrit Croon. Strafbal voor Duitsland dus, die feilloos werd benut door Christopher Rühr: 1-0. In het derde kwart zorgde Robbert Kemperman, enigszins gelukkig, voor de Nederlandse gelijkmaker. Zijn voorzet verdween via een Duitse stick in het doel.

Vier minuten voor tijd leek het over en uit voor Oranje, nadat Florian Fuchs met een knappe treffer voor de 2-1 zorgde. Maar met Blaak even naar de kant en een extra veldspeler binnen de lijnen, kwam de gelijkmaker er toch nog. Jip Janssen scoorde in de allerlaatste seconden van de wedstrijd uit een strafcorner: 2-2. Daarmee kwamen er, net als in de halve finale tegen België, shoot-outs.

Rotterdammer Jeroen Hertzberger beet net als donderdag het spits af en scoorde feilloos. Doelman Blaak, oud-speler van Rotterdam en tegenwoordig woonachtig in Goidschalxoord in de Hoeksche Waard, gaf zijn sterke finale een passend vervolg in de shoot-outs. Hij redde tot twee keer toe op de inzet van eerdere doelpuntenmaker Rühr en hield ook Timm Herzbruch van scoren af.

Thijs van Dam van HC Rotterdam nam uiteindelijk de beslissende shoot-out en schoot Nederland naar de Europese titel. Van Dam rende meteen met de armen wijzend richting Blaak, die het middelpunt was van het Oranje feestje.