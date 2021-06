‘Songfestivaldanser’ Redo: ‘Mijn fysieke beperking is onderdeel van me. Maar ik bén het niet’

Het stof is neergedaald, de missie geslaagd: De Gorinchemse danser Redouan Ait Chitt heeft een topprestatie neergezet op het Eurovisie Songfestival. Tijd om hem wat langer te spreken in ‘De Verdieping’.

Door: Ruud de Boer

Nu kun je bijna niet meer om hem heen. Het ene na het andere interview geeft hij aan nationale en internationale media. Maar dat zijn ‘vluggertjes’ van hooguit vijf minuten. Nu is de danser langer aan het woord in de studio van Rijnmond, waarin hij openhartig spreekt over zijn dromen en idealen. “Nog niet zo lang geleden wisten theaters niet wat ze met ons aan moesten."

'De juiste camera pakken was een uitdaging'

Wat ‘Redo’ vooral kon waarderen aan het Songfestival is dat er niemand van de organisatie melding maakte dat hij een fysieke beperking heeft voordat 180 miljoen Europeanen getuige waren van zijn dansact. Redouan heeft meerdere beperkingen: zo heeft hij een prothese, mist zijn rechterheup en ellebooggewricht, om er maar een paar te noemen. Maar dat werd allemaal niet genoemd. Er stond bovenal een dánser en persóón op het podium: Redo.

Hoe hij terugkijkt op het evenement? ‘Het was vooral een uitdaging om goed uit te komen na een draai. Dat je de juiste camera pakt. In tegenstelling tot dat camera’s je meestal volgen, moest ik alles precies timen en de camera’s zoeken. Ook de de podiumvloer was een dingetje: ze maken die iedere keer schoon na elke act dus ik wist niet of –ie te glad was of juist ruw.” Redo lacht: “Ja, ik heb gelijk de beelden teruggekeken. Niet ontevreden."

No excuses, no limits

In ‘De Verdieping’ komt ook de bevlogenheid van de spréker Redo duidelijk aan bod. Hij geeft lezingen aan mensen die wel een zetje in het leven kunnen gebruiken. “Het gaat vooral om acceptatie. Accepteren wie je bent. No excuses, no limits."

Redo heeft zin in een weer was lossere maatschappij en gaat toeren met een nieuwe show, waarin hij op zoek gaat naar zijn Arabische roots.

Luister hierboven naar het openhartige gesprek met Redouan Ait Chitt.