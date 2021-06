Agenten in de straat waar de ruzie uitbrak | Foto: MediaTV

De politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag melding van een ruzie waarbij er geschoten zou zijn.

Agenten troffen even later kogelhulzen op de plek waar de ruzie had plaatsgevonden. Van de schutter en andere betrokkenen ontbrak ieder spoor.

De politie vraagt mensen die meer over de schietpartij in de Hondsdijkstraat weten zich te melden, ook als ze foto's of camerabeelden hebben.