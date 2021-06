Een bos bloemen, een verse vis en een coronavaccin. Op deze markt kan het! En daar blijft het niet bij

Na het eerdere succes van het prikken met het coronavaccin op de markt aan de Grote Visserijstraat in Rotterdam, kon er zaterdag op nog twee plekken in de stad worden gevaccineerd. Ook op de Pleinweg in Rotterdam-Zuid en het Eudokiaplein in Noord konden mensen binnenvallen voor een prik. En daar was veel interesse voor.

Een kraam op de markt met daarachter huisartsen en artsen van het Erasmus MC moesten ervoor zorgen dat mensen op een laagdrempelige manier voorgelicht werden over vaccineren. Doordat de opkomst bij het vaccineren in achterstandswijken laag is, gaan artsen de wijken in om vragen te beantwoorden. En dat heeft effect. Toen de artsen zaterdagochtend aankwamen stond er al een rij mensen die gevaccineerd wilden worden.

“Er zijn twijfels over de bijwerkingen”, zegt de Rotterdamse huisarts Shakib Sana. “Mensen vragen of ze het vaccin kunnen nemen als ze trombose hebben gehad. Mensen die geen Astra-Zeneca wilden, nemen en nu Pfizer. Maar er zijn ook praktische barrières voor mensen die een afspraak hadden, maar vanwege ontoegankelijke locaties niet konden gaan. Die kunnen hun prik nu hier halen.”

“Je merkt dat mensen het fijn vinden om met een dokter te spreken”, zegt internist Robin Peeters van het Erasmus MC. “We hebben heel veel dokters en geneeskundestudenten met verschillende achtergronden, waardoor we in verschillende talen uitleg kunnen geven." De artsen merken namelijk dat de taalbarrière voor problemen zorgt. "En het leuke is ook dat we bekende gezichten zien. Mensen die vorige week uitleg kregen lieten het even bezinken en staan nu in de rij.” De arts legt ook uit dat er veel desinformatie is, en dat proberen ze hiermee tegen te gaan.

Een mevrouw die gevaccineerd werd, zegt eerlijk: “Ik twijfelde eerst wel, maar ik loop tussen veel mensen die al een vaccin hebben gehad en die leven nog. Dan haal ik het ook wel.” Een man met Turkse achtergrond ziet het vaccin als noodzakelijk voor zijn plannen de komende periode: “Ik ga over twee weken op vakantie naar het buitenland en wil zo snel mogelijk gevaccineerd zijn.”

'Zit er dan echt geen chip in het vaccin?'

De meest bijzondere vraag kreeg Sana onlangs over de inhoud van een flacon. “Iemand vroeg of er een chip in het vaccin zat. Toen heb ik het flacon laten zien en zag de man dat er geen chip in zat. Toen zei hij ‘doe maar dan’. Zo makkelijk was het.”

Door het succes van deze aanpak in Rotterdam, keken andere steden zaterdag mee om deze methode wellicht ook elders toe te passen. Want het maken van een afspraak voor een vaccinatie is niet voor iedereen een eenvoudige klus, maar door deze aanpak wordt de drempel verlaagd.

Burgemeester Aboutaleb: 'Als Mohammed niet naar de berg gaat, dan gaat de berg naar Mohammed'

‘Ik schat helaas het aantal mensen in mijn stad Rotterdam die niet via de ICT-systemen met de overheid kunnen communiceren op 30 procent”, zegt de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb. “Dan moet je gebruik maken van andere dragende communicatiesystemen, namelijk de plek waar mensen vanzelf bij elkaar komen: de markt.

Ik krijg hele positieve reacties. Mensen zijn heel blij met het idee van als Mohammed niet naar de berg gaat, dan gaat de berg naar Mohammed. De mensen zijn blij met het feit dat we ze zelf actief opzoeken in hun natuurlijke omgeving en waar ze dan een vaccin aangeboden krijgen”, besluit de burgemeester.