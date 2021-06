Lichaam van man gevonden in rivier de Noord | Foto: Peter Stam

In de rivier de Noord is zondagmorgen een lichaam van een man gevonden. Hij is de haven van Alblasserdam uit het water gehaald.

De brandweer en de KNRM kregen zondagmorgen de melding dat mensen iets in het water hadden zien liggen, ter hoogte van de brug over de Noord tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam. Er bleek inderdaad een lichaam in het water te drijven.

De politie gaat nu onderzoek doen naar de identiteit van het slachtoffer en heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat er sprake is van een misdrijf. Hoe lang het lichaam al in het water heeft gelegen, is nog onduidelijk.