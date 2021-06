Vooruitblikken op eerste EK-wedstrijd van Oranje in Radio Rijnmond Sport

Het Nederlands Elftal speelt vanavond zijn eerste wedstrijd van het EK voetbal tegen Oekraïne. In Radio Rijnmond Sport blikken we vooruit op die wedstrijd met onder andere Henk van Stee, die lang werkzaam was bij Shakhtar Donetsk en we zenden gesprekken uit met Rotterdammer Georginio Wijnaldum en bondscoach Frank de Boer.