EK voetbal begint voor Nederland: 'Middenveld Oekraïne doet niet veel onder voor dat van Oranje'

In Oekraïne wordt er gedacht dat dit het perfecte moment is om van een keer van Nederland te winnen. "Ze hebben best een aardig elftal en Nederland is nog niet in beste vorm. Dit gaan ze niet zomaar doen."

Oekraïne speelde vroeger vooral reactievoetbal. "Ze waren altijd bang om fouten te maken. Door een verandering van zienswijze hebben een aantal clubs, waaronder Shakhtar Donetsk, heel veel tijd en energie gestopt hebben in de opleidingen. Je ziet daar toch wel het resultaat van. Je ziet veel jongens waar ik zelf nog mee gewerkt heb, maar ook van Dinamo Kiev, die het goed hebben gedaan."

Wisselende resultaten

In de kwalificatie eindige het land boven Portugal en Servië. "Ze hebben heel wisselende resultaten geboekt. Tegen toplanden hebben ze goede resultaten geboekt, maar tegen kleine landen hadden ze weer gelijkgespeeld. Ze hebben een paar topspelers, maar het is bovenal een heel goed team, die geweldig in de omschakeling kan spelen, maar ze kunnen in fases zelf ook het initiatief nemen, met een uitstekend middenveld natuurlijk. Maar het zit nog wel in de cultuur om heel gegroepeerd te spelen, met weinig ruimtes. Met Makarenko, Malinovski en Zinchenko hebben ze een geweldig middenveld, het doet niet onder voor het middenveld van Oranje."

'Als dit systeem werkt zijn we allemaal stil'

Voormalig international en Feyenoorder Ben Wijnstekers doet mee aan de 'landelijke discussie' over het systeem waar Nederland in aan gaat treden: 5-3-2. "Natuurlijk zie ik het liefst 4-3-3 met Berghuis, Depay en misschien Malen. Maar ik denk ook: als je straks met 3-0 wint, dat we allemaal stil zijn. Dat weet je niet, we hebben twee keer zo gespeeld. De eerste keer was het niet goed, de tweede keer viel het mee. Als het goed uitpakt zijn we allemaal stil, als het niet goed uitpakt heb je een hoop ellende op je dak. Frank de Boer doet het op zijn manier. Normaal zou ik ook zeggen dat het eigenwijs is, maar na afloop kun je pas zeggen of hij gelijk heeft of niet."

Wijnstekers vindt het vervelend dat de enige Feyenoorder in de Oranje-selectie, Steven Berghuis, 'slachtoffer' is van het nieuwe systeem. "De oefenwedstrijden die hij hiervoor heeft meegespeeld, was hij degene die het verschil maakte door zijn acties, passing en goals. Het is heel jammer voor hem, ik denk dat hij er zelf ook niet op gerekend heeft. Hij was juist in een heel goede vorm. Als het niet goed loopt zal De Boer misschien terugvallen op een ander systeem. Dan zal Berghuis er zeker in moeten komen."

Berghuis kind van de rekening van 'heilig verklaard systeem'

Rijnmond-verslaggever Sinclair Bischop denkt ook dat Berghuis zijn minuten zal maken. "Als invaller zal hij ongetwijfeld in de ploeg gaan komen. Als het niet loopt misschien eerder, als het wel loopt in het laatste kwartier. Dat zagen we al eerder in die oefenwedstrijden. Toch is het wel een hard gelag voor hem. In de voorbereiding dacht iedereen dat hij zou gaan spelen. Hij is misschien wel het enige slachtoffer geworden. Heel misschien zou Malen nog een basisplaats kunnen hebben, maar in dit systeem met Memphis Depay en Wout Weghorst is met name Steven Berghuis kind van de rekening.

Ik begrijp dat je tijdens een toernooi je aanpast aan sterke tegenstanders. Ook onder Ronald Koeman hebben we in wedstrijden verdedigender gespeeld. Nu gaan we ons aan met alle respect aan Oekraïne, Noord-Macedonië en Oostenrijk aanpassen. Dat is helemaal niet goed. We hebben echt wel goede aanvallers en je wint ook echt wel in een 4-3-3-systeem.

Wij zijn juist als klein voetballandje groot geworden door een aanvallende speelstijl met drie spitsen, wat eigenlijk iedereen kent. Je moet hieraan wennen. En je kan je weleens aanpassen, met 2014 als goed voorbeeld: toen heeft Van Gaal met veel spelers van Feyenoord die internationaal nog niks betekende, dat systeem bedacht. Toen kwam Nederland daarmee goed voor de dag. Bepaalde wedstrijden hadden we wel geluk. Maar nu wordt er gedaan of dat systeem heilig is."

Analist Geert den Ouden maakt zich ook zorgen over het Nederlands Elftal. "Ik ben heel erg benieuwd, buiten het feit dat Oekraïne gewoon een goede tegenstander is. Ik neem aan dat iedereen weet dat ze onder andere Portugal onder zich hebben gehouden. Van Nederlandse kant houd ik mijn hart een beetje vast, omdat ik nog geen overtuigend Nederlands Elftal gezien heb. Dat is best teleurstellend."

Nachtmerrie tijdens Denemarken-Finland

De wedstrijden op het EK zullen nog lang overschaduwd worden door een verschrikkelijke gebeurtenis. Christian Eriksen, die lang in Nederland speelde, stortte tijdens Denemarken-Finland neer en moest gereanimeerd worden. Rijnmond-collega Gert van 't Hof presenteerde de NOS-uitzending rondom het bizarre duel. "Het was een heftige avond. Ook om te werken, maar uiteindelijk heb ik hem uiteindelijk voor een deel net zo beleefd als de mensen thuis. Je schrikt, maar achteraf denk je: dit zou zomaar eens goed kunnen aflopen. Maar het belangrijkste is de gezondheid van Eriksen. Dat hebben we geprobeerd gedurende de uitzending zo sober mogelijk te volgen. Toen we hoorden dat hij weer bij kennis was, dan maakt ook van de makers van zo'n uitzending zich meester."

Beluister hieronder heel het gesprek met Gert van 't Hof.