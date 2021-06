Europees hockeykampioen Pirmin Blaak overwon mentale problemen: 'Voor het eerst genoten van wedstrijden'

De Nederlandse hockeymannen werden gisteren aan de hand van voormalig HC Rotterdam-doelman Pirmin Blaak Europees kampioen. Blaak liet zich in de finale nadrukkelijk zien. Hij was belangrijk met een aantal goede reddingen en had een cruciale rol in de shoot-outs. De doelman kon daar voor het eerst ook echt van genieten, nadat hij te maken kreeg met wat mentale problemen.

"Ik heb met mentale issues gezeten. Bij mijn club Oranje-Rood liep het ook niet lekker. Er werd ook snel gezocht naar waarom we zoveel tegengoals kregen. Daardoor ben ik heel negatief naar mezelf geworden. In de coronaperiode werd dat alleen maar erger. Totdat ik begin maart de knop heb ingedrukt: dit kan niet zo verder, dan wordt het echt een dramatische zomer. Toen ben ik erover gaan praten. Dat negatieve zelfbeeld is redelijk aangepast de laatste maanden.

Dat was wel een lange weg. Ik heb dit toernooi voor het eerst van de vijf wedstrijden genoten. Dat had ik nog nooit gedaan, dat was er echt nooit. Negen jaar heb ik dat niet gehad. En dan sta je daar in het stadion en toen was het vanaf wedstrijd één tegen Frankrijk zo. Max Caldas zei ook tegen mij: 'ga nou eens genieten!' Dat is makkelijk gezegd, maar dat is nu wel gebeurd. Dat is fantastisch geweest."

Beluister hierboven heel het gesprek met Blaak op Radio Rijnmond. Tekst loopt door onder fragment.

Mindset is veranderd

Blaak denkt dat hij een grote stap heeft gezet. "Er zullen altijd moeilijke momenten komen. Daar was ik wel op gewapend. Maar ik had me nu voorgenomen dat als ik een bal zou doorlaten in de finale, dat ik zou weten hoe ik het kon omdraaien. Vroeger was ik alleen maar bezig hoe ik de schade beperkt zou kunnen houden. Die mindset is nu heel anders."

Blaak genoot nu met volle teugen van de EK-zege. "Het was fantastisch gisteren, met die corner die zes seconden voor tijd nog binnen gepusht wordt, en de shoot-outs werden een mooi Rotterdams onderonsje omdat Thijs van Dam de beslissende maakte. Dat is echt fantastisch."

Mooi gebaar van Thijs van Dam

Van Dam liep na de winnende shoot-out meteen naar Blaak toe. "Dat gebaar was heel erg mooi. Daar heb ik op een positieve manier nog wel van wakker gelegen. Hij maakt hem en loopt op je af: ja, dan kan je alleen maar accepteren wat er gebeurt en genieten met elkaar. Dat hebben we ruimschoots gedaan."