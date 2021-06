Twee personen en een hond gewond na explosie op boot in Zwartewaal

Hulpdiensten verlenen eerste hulp na een kleine explosie op een boot in Zwartewaal | Foto: MediaTV

Bij een kleine explosie en brand op een plezierjacht in Zwartewaal zijn twee mensen en een hond gewond geraakt.

Wat er precies misging is niet duidelijk. De explosie op het jacht volgde vlak nadat het stel getankt had. De opvarenden, een man en een vrouw, wisten het vuur zelf te blussen.

De man had brandwonden aan zijn rug en hoofd. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling. De vrouw liep alleen een verstuikte enkel op toen ze in het water viel en hoefde niet verder behandeld te worden.

De dierenambulance heeft zich over de hond ontfermd.