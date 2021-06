Twee personen gewond na explosie op boot in Zwartewaal

Bij een kleine explosie en brand op een plezierjacht in Zwartewaal zijn twee mensen en een hond gewond geraakt. Volgens een ooggetuige volgde de explosie kort op het moment dat het stel de boot volgetankt had. De opvarenden, een man en een vrouw, wisten het vuur te blussen samen met personeel van het watersportbedrijf.

Omstanders zagen dat het stel moeite had de motor van de boot aan de praat te krijgen. Door een defect in de motorruimte ontstond een explosie en een steekvlam. "Daarop vloog het zonnedek een eindje de lucht in waar de vrouw en de hond op lagen", vertelt de eigenaar van het watersportbedrijf waar de boot net afgetankt was. "Ik heb de man van de boot gehaald en gekoeld, en met brandblussers hebben we de brand geblust."

De man had brandwonden aan zijn rug en hoofd. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling. De vrouw liep alleen een verstuikte enkel op toen ze in het water viel en hoefde niet verder behandeld te worden. De hond had alleen een nat pak.