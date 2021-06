Christine (75) uit Mijnsheerenland beroemd door Albert Heijn-reclame: 'Mevrouw, waar liggen de bitterballen?'

Oranjefans kunnen tijdens het Europees kampioenschap niet om haar heen: de 75-jarige Christine Visser uit Mijnsheerenland is te zien in de voetbalreclame van de Albert Heijn. En alsof dat niet genoeg is, speelt ze ook nog de hoofdrol in de Leeuwendans-videoclip van rapper Donnie en zanger Frans Duijts.

Oorspronkelijk komt de goedlachse Christine helemaal niet uit de regio. Ze wordt geboren in Hoogerheide, maar haar moeder ziet al vroeg dat het dorp waar ze opgroeit haar niet zo ligt. Al vroeg vertrekt ze naar België om daar als au pair te werken. Als ze een militair leert kennen die in Den Haag woont, besluit ze om mee te verhuizen naar de Hofstad. Lange tijd werkt ze bij een gezin in Wassenaar als nanny - ze is helemaal niet bezig met beroemd worden.

Als haar man overlijdt begint ze met figuratie, op aanraden van een vriendin. Met haar markante verschijning en oranje outfit is ze niet te missen. "Toen ik begon, hoopte ik natuurlijk dat ik in een reclame mocht spelen, maar je begint klein. Mijn eerste klusje was in Wassenaar. Daar waren toen opnames voor de film Bella Donna's waar ze figuranten voor zochten. Mijn vriendin zei: is dat niets voor jou? Ik dacht eerst van niet, maar ik heb me laten overhalen en me toch ingeschreven bij een castingbureau."

'Vrouw met een Jordanees uiterlijk'

De eerste jaren zijn het maar kleine rolletjes die Christine mag doen. Maar op een dag wordt ze gebeld: of ze mee wil werken aan een wat grotere productie. "Ze zochten een mooie, Jordanese vrouw. En hoewel ik helemaal niet uit de Jordaan kom, associëren ze mij daar wel mee." Daarna volgen de opdrachten elkaar langzaam op, tot ze opeens wordt gevraagd voor een commercial van een grote supermarkt.

"Dan ga je dus door allerlei selecties heen, want er zijn natuurlijk nog meer kandidaten. Toen werd ik gebeld: ik was het geworden! Ik wist eerst helemaal niet voor welke supermarkt het was, dat moest allemaal geheim blijven." Ze hoeft voor haar rol in de commercial maar één zin uit te spreken: "Waar liggen de bitterballen?" Toch moest die ene zin wel twintig keer over. "Ik moest het een beetje geïrriteerd zeggen, want ik moest natuurlijk doen alsof ik de bitterballen niet kon vinden. Die versie hebben ze toen gebruikt."

Nu wordt ze bij de lokale supermarkt herkend, door medewerkers én klanten. "Ik was gisteren boodschappen doen, en die kassière keek me aan en zei: nee joh, jij bent het toch niet, hè? De bitterballenmevrouw!" Ze kan er om lachen, de aandacht ligt haar wel.

