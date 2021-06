Opening cultuurcentrum Rotterdam-Charlois op losse schroeven nu gemeente horecavergunning weigert

Een hapje en een drankje is wel lekker bij een theater-, toneel- of kunstvoorstelling, denken de initiatiefnemers van het kunst- en cultuurcentrum. Dat moet komen in het oude Raadhuis aan de Charloisse Kerksingel. De initiatiefnemers willen er een waar 'kunstwalhalla' van maken. Het centrum moet onder meer een oplossing zijn voor het tekort aan expositieruimte in

Tien werkgroepen en vijfhonderd deelnemers zijn sinds eind 2020 mee bezig om het statige pand de nieuwe functie te geven. "Dit is toch een enorm cadeau voor de samenleving", zegt Dominic Schrijer. Hij was ooit wethouder in Rotterdam en burgemeester van Zwijndrecht.

Hij loopt nu samen met de andere intiatiefnemers tegen de regelgeving van de gemeente Rotterdam. Die wil namelijk geen horecavergunning afgeven. "Volgens de gemeente is hier al veel horeca is die voor onrust zorgt, daarom krijgen wij voorlopig nog geen vergunning", licht Jannie Hommes toe.

Het centrum lijkt dus pech te hebben doordat er al veel overlastgevende horeca is in de buurt. De gemeente wil het aantal vergunningen daarom niet uitbreiden. Volgens Hommes ziet de gemeente het helemaal verkeerd. "Wij zijn niet afhankelijk van horeca en we hebben geen winstoogmerk. Het is alleen fijn als we gasten van een glaasje wijn of kleine maaltijd kunnen voorzien."

De gemeente Rotterdam laat desgevraagd aan Rijnmond weten dat er geen horecavergunning is verleend, omdat dit volgens het gebiedsplan niet is toegestaan. Daarin staat dat er geen nieuwe horeca mag komen in Charlois. Het gebiedsplan loopt aan het einde van dit jaar af, dan zijn er volgens de gemeente nieuwe kansen. De geplande opening van het centrum deze zomer kan in dat geval niet doorgaan.

De intiatiefnemers balen. Ze denken dat het centrum een belangrijke functie kan hebben in Charlois. Het kan niet alleen dienen als expositieruimte en centrum om met kunst bezig te zijn, maar het kan ook een belangrijke sociale functie hebben, is de verwachting.