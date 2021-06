Rotterdammer Dumfries kopt Oranje naar eerste zege op EK, Feyenoorder Berghuis niet in actie

Het Nederlands elftal heeft het eerste duel in de groepsfase van het Europees Kampioenschap 2020 gewonnen. Oranje zag diep in de tweede helft de 2-0 voorsprong verdampen, maar vijf minuten voor tijd kopte Rotterdammer Denzel Dumfries Nederland alsnog naar de overwinning: 3-2.

Lange tijd leek er geen vuiltje aan de lucht voor Oranje. Steven Berghuis bleef negentig minuten op de bank zitten in het eerste duel in de groepsfase van het EK. Hoewel beide ploegen met 0-0 de rust in gingen, had de ploeg van bondscoach Frank de Boer de beste kansen.

Na rust was het wel raak. Rotterdammer Georginio Wijnaldum opende de score via een rebound. Niet veel later zette Wout Weghorst het Nederlands elftal op een comfortabele 2-0 voorsprong.

Nederland geeft voorsprong weg

De 15.000 supporters in de Johan Cruijff ArenA vierden het feestje al, toen een kwartier voor tijd plots de 2-1 viel. Andriy Yarmolenko verraste Maarten Stekelenburg met een afstandschot.

Nog geen vijf minuten later kopte Roman Yaremchuk ook nog eens de gelijkmaker binnen en kon Nederland opnieuw beginnen. Oranje ging voor de overwinning er werd daarvoor beloond. Oud-Spartaan en Rotterdammer Denzel Dumfries, die in de eerste helft al twee grote kansen had gemist, kwam na een voorzet van Nathan Aké goed voor zijn man en zorgde zo voor de overwinning.

Nederland staat in na één wedstrijd tweede in de poule achter Oostenrijk dat eerder op de zondag met 3-1 won van Noord-Macedonië. Donderdag speelt Nederland opnieuw in Amsterdam en dan is Oostenrijk de tegenstander.

.