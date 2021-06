Het weer van vandaag: zomers en warm

Vanavond neemt de bewolking toe en draait de wind naar het noordwesten. Vannacht is er vrij veel bewolking en koelt het af tot een graad of 16. Er staat een zwakke noordenwind.

Morgen start de dag met bewolking. In de loop van de dag komt de zon er vaker bij, maar trekken er ook velden sluierbewolking over. Het is 21 tot lokaal 24 graden en er staat een noordoostenwind. Aan zee draait de wind in de middag naar het noorden.

Vooruitzichten

De rest van de week verloopt heet. Woensdag en donderdag loopt het kwik op naar rond de 30 graden. Eerst schijnt de zon daarbij flink, maar in de loop van donderdag neemt de bewolking toe. Vrijdag is de kans op onweersbuien groot en voelt het broeierig aan.