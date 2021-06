Motoragent belaagd door twee jongemannen in Rotterdam

Een motoragent van de Rotterdamse politie is zondagavond in gevaar gebracht door twee jongemannen op een quad. De 18-jarige jongen uit Rotterdam en zijn 20-jarige bijrijder probeerden hiermee te voorkomen dat de agent een scooterrijder zou bekeuren.

De motoragent zag op de Goudse Rijweg rond 19.40 uur een scooter rijden. Daarachter reed een quad met daarop twee mannen. Toen de scooterrijder een wheelie maakte en zichzelf en anderen daarmee in gevaar bracht, vond de agent dat het tijd was voor een goed gesprek.

De agent ging naast de nog steeds wheelie-ende scooterrijder rijden en maande hem te stoppen. Daar was de bestuurder van de quad het niet mee eens. De bestuurder propte al rijdend zijn quad tussen de scooterrijder en de motoragent. Hij moest daardoor hard remmen en uitwijken.

Even later deed de quadbestuurder het nog een keer. Hij reed daardoor bijna tegen de motoragent aan, die alleen door remmen en uitwijken een aanrijding kon voorkomen. De scooterrijder wist in de tussentijd te ontkomen.

Aangehouden

De motoragent gaf de mannen op de quad een stopteken en deed zijn sirene en zwaailicht aan. Pas op de Oudedijk stopte de bestuurder. Daar zijn beide mannen door de agent aangehouden.

De bestuurder wordt verdacht van poging tot mishandeling en poging tot doodslag. Zijn rijbewijs is ingevorderd. De bijrijder bleek geen identiteitsbewijs bij zich te hebben en is op grond daarvan aangehouden en later weer vrijgelaten. De bestuurder zit nog vast.