Rode Kruis leert docenten signalen van mensenhandel en uitbuiting te herkennen: 'Ineens lopen ze met veel geld te strooien'

Hoe herken je als docent dat middelbare scholieren de dupe zijn van mensenhandel, seksuele- en criminele uitbuiting? Het Rode Kruis biedt in samenwerking met het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) cursussen aan om dat te signaleren. Dat is namelijk hard nodig in Rotterdam en regio.

“De regio Rotterdam-Rijnmond staat in de top drie als het gaat om mensenhandel, seksuele- en criminele uitbuiting”, legt woordvoerder Alberta Opoku uit. Veel van die problematiek blijft zelfs nog onder de radar. “Het probleem is dat er te weinig meldingen worden gedaan en er te weinig kennis van is”, daardoor is de situatie van slachtoffers volgens Opoku ‘onzichtbaar’.

“Je moet namelijk echt goed kijken, wil het je opvallen. Het gaat heel subtiel en je moet wel echt een beetje een geoefend oog hebben om de signalen goed te kunnen oppakken. Anders gebeurt het onder je neus en zie je het niet."

Signalen leren herkennen

Met de trainingen van het Rode Kruis doen docenten kennis op over mensenhandel, seksuele- en criminele uitbuiting. Ook leren ze wat hun rol hierin is en hoe ze signalen bij leerlingen kunnen herkennen. Zo gaan leerlingen in het geval van seksuele uitbuiting zich vaak uitdagender en meer sexy kleden. Meisjes dragen bijvoorbeeld meer make-up. Ook kunnen er ineens veel nieuwe contacten of (oudere) vrienden zijn, legt Opoku uit. “Of kinderen hebben ineens meerdere telefoons en doen daar heel geheimzinnig over.” Ook kunnen ze heel teruggetrokken of geïsoleerd gedrag vertonen.

Bij criminele uitbuiting hebben kinderen vaak veel cash om handen. “Ineens lopen ze met veel geld te strooien. Of ineens hebben ze veel interesse en kennis van drugshandel, drugs dealen of het produceren van drugs. Dat zijn echt hele belangrijke signalen.”

Rol docenten cruciaal

De rol van docenten is daarom cruciaal in de preventie en het signaleren van mogelijke uitbuiting. “Leerlingen hebben vaak een vertrouwensband met hun docenten en mentoren. Zij zijn vaak ook de eersten die dit kunnen zien omdat zij zoveel contact hebben met de leerlingen”, aldus Opoku.

Juist nu de scholen weer open zijn en de zomervakantie voor de deur staat, is het volgens Opoku van belang dat docenten de problematiek bespreken en dat leerlingen weten waar ze op moeten letten. “Want straks zijn de leerlingen weer voor een week of zes van de radar.”



De werving voor de trainingen in de regio Rotterdam-Rijnmond is net gestart en de eerste scholen hebben zich aangemeld. Het Rode Kruis kijkt er naar uit om nog veel meer scholen te verwelkomen, zodat leerlingen meer beschermd de zomervakantie in kunnen.