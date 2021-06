Vier oud-Spartanen in basis Oranje: 'Erkenning voor de jeugdopleiding van Sparta'

Denzel Dumfries en Marten de Roon speelden in het eerste van Sparta. Georginio Wijnaldum en Memphis Depay doorliepen een gedeelte van de jeugdopleiding. En bij Turkije viel vrijdag Halil Dervisoglu in, de vijfde Spartaan uit de jeugdopleiding van de Kasteelclub. Met Jaap Sneep staan we stil bij de jeugdjaren van de Nederlandse internationals in Rotterdam-West; met Dervisoglu werkte hij nooit samen.

Warme gevoelens voor Dumfries

De meest warme gevoelens koestert Sneep voor Dumfries. Sneep maakte hem mee als teammanager bij het eerste van Sparta. De huidige verdediger van PSV maakte pas op late leeftijd de overstap naar de Sparta-jeugdopleiding en werd door toenmalig trainer Alex Pastoor al snel bij het eerste elftal gehaald. Op 20 februari 2015 kwam de rechtsback in de uitwedstrijd bij Emmen in de eerste divisie in het veld voor Johan Voskamp. Daarna werd hij al snel onomstreden basisspeler bij Sparta. En dan te bedenken dat Dumfries in 2014 nog speelde voor de amateurs van Barendrecht.

Dumfries na zijn winnende treffer tegen Oekraïne | Foto: Orange Pictures

Sneep: "Toen Denzel binnen kwam bij het eerste van Sparta leek het wel alsof hij al jaren bij de selectie zat. Heel open en gezellig. Het zegt veel als je nog steeds appjes krijgt bij verjaardagen. Hij heeft altijd geroepen dat hij het zou gaan halen. Dat hij daadwerkelijk een EK zou spelen. Eigenlijk kwam hij bij ons als centrale verdediger, maar hij begon bij ons als rechtsback en dat is hij gebleven.

Hij heeft niet de beste technische kwaliteiten, maar hij heeft zo'n inzet en bereidwilligheid. Onverschrokken. Een fantastische conditie. Tof voor hem dat hij zover is gekomen. Toen hij de 3-2 binnen kopte vond ik dat geweldig. Ik ging compleet uit m'n dak gisteravond."

Verliefd op De Roon

Marten de Roon in actie voor Oranje | Foto: Orange Pictures

Marten de Roon brak pas echt door toen hij Heerenveen verliet en koos voor een Italiaans avontuur bij Atalanta Bergamo. In Nederland waren zijn capaciteiten als middenvelder bij Sparta en Heerenveen altijd wat onderbelicht gebleven. De Zwijndrechter, die via ASWH en Feyenoord bij Sparta terecht kwam, maakte op 27 maart 2010 onder trainer Frans Adelaar zijn debuut voor Sparta. Met de Kasteelclub degradeerde De Roon in datzelfde jaar en Heerenveen pikte hem in 2012 transfervrij op toen Sparta uitkwam in de eerste divisie. Via Atalanta Bergamo, Middlesbrough en hetzelfde Atalanta heeft De Roon zich ontwikkeld tot een speler op wie vrijwel iedere trainer terugvalt.

Sneep: "Ik was een beetje eigenwijs en altijd al enthousiast over Marten. Net als Denzel doet hij ook niet alles op techniek, maar ook hij heeft een geweldige drive. Toen hij bij ons in de B1 kwam, waren Cock van Dijk -de andere teammanager- en ik direct verliefd op die jongen. Hij was weggestuurd bij Feyenoord en zette zich over die teleurstelling heen.

Wiljan Vloet heeft destijds een foutje gemaakt door hem geen nieuw contract aan te bieden. Dat heeft Sparta centjes gekost, want Marten ging gratis naar Heerenveen. En sindsdien is het alleen maar beter geworden toch? Ik had zijn ontwikkeling wel zien aankomen."

Kleine Wijnaldum zonder baard

Wijnaldum maakt de 1-0 voor Nederland op het EK tegen Oekraïne | Foto: Orange Pictures

Georginio Wijnaldum speelde nooit in het eerste elftal van Sparta, maar kwam wel zeven seizoenen uit in de jeugdopleiding. In 2004 pikte stadgenoot Feyenoord hem op en maakte hij al als B-junior zijn debuut in het betaalde voetbal in de wedstrijd Feyenoord-FC Groningen. Via PSV, Newcastle United en Liverpool groeide de Rotterdammer uit tot wereldster en aanvoerder van Oranje. Met Liverpool won het voormalig jeugdproduct van Sparta de Champions League en na jaren weer het kampioenschap van Engeland. Komend seizoen is hij te bewonderen in het sterrenensemble van Paris Saint Germain. Sneep was nooit zijn teambegeleider, maar maakte hem wel intensief mee tijdens een international toernooi in Basel.

Sneep: "Wijnaldum mocht als speler van de D1 met onze C1 mee naar de Nike Cup. Net als Lerin Duarte. Het vervelende voor hem was dat hij geblesseerd was. Vervelend voor een ventje dat al niet bij dat team hoorde. Ik heb hem geprobeerd te helpen. Hij heeft nog een half wedstrijdje gespeeld, geloof ik. Qua resultaten was het ook niet geweldig, ook al hadden wij ook Kevin Strootman bij ons. We speelden tegen een Turks en Servisch team, waarvan die jongens al een baard hadden. Kwamen wij aan met Gini Wijnaldum en Lerin Duarte van 1 meter 30. We kregen alle hoeken van het veld te zien.

Toen hij bij PSV speelde ben ik een keer op uitnodiging daar geweest. En het leuke was, niet omdat ik het was, dat hij mij nog herkende. 'Weet u nog, dat toernooi in Zwitserland?' Echt een hele lieve aardige jongen. Jammer dat hij werd weggekaapt door Zuid."

Sparta hielp Depay naar PSV

Memphis Depay in actie tegen Oekraïne | Foto: Orange Pictures

Net als Wijnaldum kwam ook Memphis Depay nooit uit voor het eerste elftal van Sparta, maar de club zag op jonge leeftijd wel al de kwaliteiten van de aanvaller van het Nederlands elftal. Depay werd al op 9-jarige leeftijd door Sparta weggeplukt bij VV Moordrecht en kwam drie seizoenen uit voor de rood-witten uit Spangen. Bij Sparta werd Depay gezien als onhandelbaar en mede door zijn thuissituatie werd de spits van Olympique Lyon gezien als een probleemkind. Sparta was er dan ook niet rouwig om dat PSV hem op 12-jarige leeftijd naar Eindhoven haalde.

Sneep: "Ik begreep dat zijn thuissituatie het inderdaad niet meer toeliet dat hij bij Sparta bleef. Vanuit Sparta hebben wij er voor gezorgd dat hij naar PSV kon. Dat hij naar een gastgezin kon. Ik denk dat het voor hem beter was. Op school werd hij gepest. Mama had het niet makkelijk met een vader die het gezin had verlaten. Dus de thuissituatie was niet top.

Mede daardoor is het extra knap dat hij de top heeft gehaald. Dat heeft hij ook altijd over zichzelf gezegd, maar ja, welk ventje van 8 of 9 roept dat niet als hij gaat voetballen?"

Lekkerrr Denz

Donderdag om 21 uur zit klaar om de verrichtingen van Oranje en zeker van de Spartanen te bekijken. "Natuurlijk ga ik kijken. Al denk ik dat Frankrijk Europees kampioen wordt." Hij zal zeker een berichtje sturen naar Denzel Dumfries, zoals hij dat gisteren ook al heeft gedaan. "Lekkerrrr Denz heb ik gestuurd. En ik zal ongetwijfeld ergens deze week nog wel een appje terug krijgen. Bedankt Sneepie zegt hij altijd. Dus dat zal hij nu ook wel weer doen."