Rotterdamse club opent deuren als studieruimte: ‘Ruikt hier wel een beetje naar anderhalf jaar oud bier’

Al vroeg in de ochtend staan de eerste studenten voor de deur om een tafeltje te bemachtigen in het poppodium. Maar voordat de studenten naar binnen mogen, moeten ze eerst een coronatest doen. “Ik moest er op spugen”, zegt een student die net een coronatest uit de verpakking haalt lachend. “Nu moet ik tien minuten wachten. We gaan het zien.” De test heeft hij graag over voor een dag buitenshuis studeren. “Ik vind het wel fijn om eens uit mijn studentenkamer te komen. Ik vind het een leuk initiatief.”



“Normaal kom ik om zeven uur naar buiten, maar nu ga ik om zeven uur naar binnen. Dat is toch iets heel anders”, zegt Nina Hooimeijer van Club BIRD lachend. “Wij doen veel aan talentontwikkeling en vinden het belangrijk dat er ook ruimte is voor mensen die geen ruimte hebben in de stad. Dat zijn op dit moment de studenten.”

“Studenten lopen altijd aan tegen het probleem van overvolle bibliotheken of thuis geen fijne werksfeer”, legt Bibi Testing uit, die Club BIRD helpt met de studieruimte. “Dit is de ideale oplossing voor de student. Zo kunnen ze in een andere omgeving studeren. Doordat de anderhalve meter in acht moet worden gehouden, zijn er namelijk nog minder studieplekken dan voorheen.”

Minder afleiding en meer motivatie

Waar normaal de muziek door het poppodium dreunt, kan je nu een speld horen vallen. Het is doodstil in de studieruimte en codetaal en economiesommen vliegen over de laptopschermen van de studenten. Maar de herinneringen aan mooie feestjes zijn niet ver weg. “Je ruikt ergens op de achtergrond nog het bier van anderhalf jaar geleden”, constateert onze verslaggever terwijl hij zijn neus ophaalt.



In de zaal zit een student bedrijfskunde te studeren. Ook hij is blij met het initiatief. “Ik studeer beter ergens anders. In mijn studentenhuis ben ik snel afgeleid. Ik ga snel weer iets anders doen. Even sporten, op bed liggen of te lange pauzes houden. Hier kan je niet even op bed liggen”, zegt hij lachend. “Je hebt hier groepsdruk. Je ziet andere mensen studeren dus blijf je zelf ook langer zitten.”

De studieruimte is nog tot zondag 20 juni geopend. Studenten zijn tussen 08.00 en 00.00 uur welkom in Club BIRD.