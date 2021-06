Makkelie krijgt tweede wedstrijd op het EK

Danny Makkelie heeft op het EK een tweede wedstrijd toegewezen gekregen. De scheidsrechter uit Dordrecht fluit komende woensdag in Sint-Petersburg de wedstrijd tussen Finland en Rusland. Makkelie floot al het openingsduel van het Europees Kampioenschap tussen Italië en Turkije, dat in 3-0 voor de Italianen was geëindigd.