Uitblinker Dumfries speelde bij deze club jaren geleden al in oranje: ‘Maar Denz, je bent helemaal niet zo goed...’

De geboren Rotterdammer begon in de jeugd van Smitshoek met voetballen. Als jonge jongen stak Dumfries zijn ambities niet onder stoelen of banken, zegt oud-jeugdtrainer Ben van Drunen. “Hij zei dat hij prof zou worden. Schitterend dat hij dat wilde, maar dat je het dan nog bereikt ook. Je hebt spelers die kwalitatief heel goed zijn, maar dat was hij nog niet. En als je dan ziet hoe hij zich heeft ontwikkeld, dan snoert hij iedereen de mond."

Waarom Dumfries het dan uiteindelijk toch wist te halen is voor Van Drunen wel te verklaren. "Hij liet alles voor dat ene doel. Als wij een patatje aten met de spelers, dan zat hij iets gezonds te eten. Of toen die gasten later een sappie gingen doen, dan bleef hij thuis. Nou, je ziet wat er van terecht is gekomen. Die jongen heeft zo'n drive, dat is ongelofelijk."

Als Van Drunen Dumfries op tv ziet spelen, dan is er maar één gevoel dat opkomt. "Ja, supertrots!" zegt hij resoluut. "Ik kreeg na die gemiste kopkans van iemand een berichtje met de vraag 'jullie hadden hem toch leren koppen?', dus ik was wel heel blij dat hij die laatste erin kopte, dat telt dan wel. Hij kwam hier als lange slungel binnen, maar als je dan ziet wat er nu staat. Wat een uitstraling."

Het verloop van de wedstrijd leek rooskleurig voor het Nederlands elftal. Na goals van oud-Feyenoorder Georginio Wijnaldum en Wout Weghorst leidde Oranje met 2-0. Dumfries stond bij beide goals aan de basis met goed loopwerk en aanvallende impulsen. Toch kwamen de Oekraïners weer op gelijke hoogte, tot Dumfries vlak voor tijd de winnende binnen kopte.

Denzel Dumfries in de jeugd van Smitshoek | Foto: VV Smitshoek



'Toen hij zei dat hij prof wilde worden moesten we keihard lachen'

Voormalig ploeggenoot Sean Verburg is louter positief over Dumfries. Toch denkt hij nog weleens terug aan de bijeenkomst in de bestuurskamer van VV Smitshoek. Daar werd aan iedereen gevraagd hoe ze de toekomst voor zich zagen. "Denzel zei als enige dat hij prof zou worden."

Sean Verburg speelde in de jeugd samen met Dumfries | Foto: Rijnmond

"De hele groep begon keihard te lachen toen hij dat zei. Wij zeiden: 'Denz, je bent helemaal niet zo supergoed en je hebt geen technische vaardigheden', maar door zijn mentaliteit is hij daar wel terechtgekomen. Wie het laatst lacht, lacht het best."



“Ik ben heel trots op hem”, zegt Rick Thape. Hij was destijds trainer van Dumfries bij Smitshoek. "We hebben hem niet het voetballen bijgebracht, dat kon hij al. Maar dat je toch een klein stukje hebt bij mogen dragen aan zijn ontwikkeling als voetballer en als mens, dat maakt je trots."

Ook Thape had niet direct het idee dat Dumfries zou uitgroeien tot international. "Hij was even weggeweest naar een andere club en was toen snel gegroeid, dus hij liep een beetje zwabberend. We dachten eerst aan een blessure, maar hij had nergens last van. Later heeft hij zijn gevoel bij de lengte gevonden. Hij was ook niet het grootste talent, maar er zit wel een hele goede kop op."



'Feestjes en stappen, dat was er voor Denzel niet bij'

"Dat merkte je aan wat hij voor het voetballen liet. Feestjes en stappen was er voor Denzel niet bij. Hij wilde zijn droom om profvoetballer te worden verwezenlijken", legt Thape uit. Ook bij evaluatiegesprekken tussen de jeugdtrainer en Dumfries, destijds als speler van de B-jeugd van Smitshoek, stak hij zijn ambities niet onder stoelen of banken.



"Zijn doel was om dat seizoen kampioen te worden en ver te komen in de beker", gaat Thape verder. "Daarna wilde hij zoveel mogelijk stappen maken binnen Smitshoek en dan toch naar een BVO (Betaald Voetbal Organisatie) toe. En dat is allemaal gelukt. We werden kampioen, wonnen de beker dat jaar, hij maakte stappen en kwam bij een BVO terecht. En dan ook nog spelen op een EK, hij heeft zijn droom echt verwezenlijkt. Dat vind ik echt heel erg leuk."



Dumfries won in de B-jeugd van Smitshoek de beker | Foto: VV Smitshoek

Toch had Dumfries volgens zijn oud-jeugdtrainers al op jonge leeftijd een plan in zijn hoofd. "Er kwam destijds een betaald voetbalclub voor hem, maar dat was niet de club die hij in zijn hoofd had", zegt Thape. "Achteraf kreeg hij gelijk, want niet lang daarna ging hij naar Sparta."

De band tussen Smitshoek en Dumfries is nooit verdwenen. Nog regelmatig is er contact. "Als we elkaar zien, dan is het altijd goed", zegt Verburg. “Maar ik ga hem niet na iedere wedstrijd een berichtje sturen, daar is hij veel te druk voor. Maar gisteravond heb ik dat wel gedaan haha”, besluit Thape.