RIVM: Voor het eerst sinds begin september minder dan 100 nieuwe coronabesmettingen in de regio

Het RIVM meldt maandag 83 nieuwe coronabesmettingen in de regio. Dat is het laagste aantal nieuwe besmettingen sinds begin september 2020. Op 1 september werden destijds 90 nieuwe besmettingen gemeld.

Het aantal van maandag is lager dan zondag, toen 114 besmettingen werden gemeld. Zaterdag waren dat er nog meer: 147. Het RIVM meldt geen nieuwe besmettingen in de gemeente Albrandswaard, Hendrik-Ido-Ambacht, Maassluis, Papendrecht, Sliedrecht en Vlaardingen. Niemand in de regio is de afgelopen 24 uur overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Wel zijn twee mensen opgenomen in het ziekenhuis.

Landelijke cijfers

Landelijk zijn tot maandagochtend 899 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 154 minder dan zondag. Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests ook: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 1340 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 39 procent minder dan in de zeven dagen daarvoor.

Er werden bij het RIVM drie overleden coronapatiënten gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld vijf doden per dag, tegen acht doden per dag een week eerder.

In het weekend worden minder sterfgevallen doorgegeven aan het RIVM. Daardoor zijn op zondag en maandag deze cijfers vrijwel altijd lager dan in de rest van de week.

Cijfers per gemeente

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 1 - 2654

Albrandswaard: 0 - 3030

Barendrecht: 2 - 5447

Brielle: 3 - 1669

Capelle aan den IJssel: 1 - 7885

Dordrecht: 3 - 14393

Goeree-Overflakkee: 2 - 4668

Gorinchem: 1 - 4204

Hardinxveld-Giessendam: 1 - 2772

Hellevoetsluis: 4 - 3537

Hendrik-Ido-Ambacht: 0 - 3633

Hoeksche Waard: 6 - 8581

Krimpen aan den IJssel: 1 - 3708

Lansingerland: 4 - 6572

Maassluis: 0 - 3580

Molenlanden: 3 - 5711

Nissewaard: 7 - 8946

Papendrecht: 0 - 3568

Ridderkerk: 2 - 5860

Rotterdam: 39 - 78782

Schiedam: 1 - 9349

Sliedrecht: 0 - 3383

Vlaardingen: 0 - 8838

Westvoorne: 1 - 1148

Zwijndrecht: 1 - 5366

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij gebruiken de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD's bestaat. Beide GGD's hebben een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.

Overig coronanieuws

* Het kabinet wil Nederland nog wat sneller dan gepland, namelijk vanaf zaterdag 26 juni, grotendeels van het slot halen. Het maximale aantal mensen dat je thuis mag ontvangen wordt dan acht personen, er mogen meer gasten in restaurants (tot honderd personen) en sportwedstrijden zijn weer toegestaan. Dat melden bronnen aan de NOS.

* Het Franciscus Vlietland en Gasthuis in Rotterdam en Schiedam versoepelt vanaf maandag de bezoekregeling. Patiënten mogen vanaf nu twee bezoekers per dag ontvangen, waarbij er één tegelijk bij de patiënt mag zijn.

* De vaccinatielocatie DeetosSnelhal aan de Vorrinklaan in Dordrecht gaat per 28 juni dicht. Mensen die een vaccinatieafspraak hebben na die datum, moeten naar de sporthal van Oranje Wit. Via GGD GHOR NL ontvangen mensen die al een afspraak hebben staan per sms de wijzing van de locatie.