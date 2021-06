Rector Wolfert van Borselen wil leerachterstanden stapsgewijs aanpakken: ‘Maar na de zomer eerst leuke dingen doen’

Na 24 jaar in het vak zwaait Rob Fens van de Wolfert van Borselen Scholengroep in Rotterdam af als rector. De onderwijzer in hart en nieren gaat met pensioen, en kijkt samen met Rijnmond terug op een schooljaar dat door corona werd geteisterd. "We hebben echt een tropenjaar gehad", zegt Fens.

Toen vorig jaar werd besloten dat de scholen dicht moesten, zag Fens de bui al hangen. "Het was verschrikkelijk om te zien", vertelt hij. "Voor veel docenten is dit heel belastend geweest." Met name de wisselende instructies voor het onderwijs met betrekking tot thuiswerken was een groot punt van ergernis onder zowel het personeel als de leerlingen. "Het was een soort half-half situatie. Een deel van de leerlingen thuis, een deel in de klas. We kregen voortdurend te weinig tijd en het moest steeds anders. Dan moet je je elke keer herpakken."

Ondanks het feit dat het thuiswerken voor zowel docenten als leerlingen een obstakel vormde, is Fens trots op de manier waarop scholen dat hebben aangepakt. "Thuiswerken was twee jaar geleden nog totale toekomstmuziek, maar we hebben het in een handomdraai geregeld", zegt hij fier. "De scholen hebben laten zien dat ze heel wendbaar zijn en zich snel kunnen aanpassen aan de ontwikkelingen." Toch blijft de rector kritisch.

Angsten en aarzelingen

Op het besluit van het kabinet om alle scholen vanaf 7 juni weer op te gooien reageert Fens minder enthousiast. "Ik vraag me af of het het nog waard is om dat te doen in die paar weken voor de zomervakantie. De kinderen hebben het hard nodig, maar de docenten zitten terecht met angsten en aarzelingen. Op sommige scholen zit bijvoorbeeld nog een derde van de docenten thuis."

Ook vreest Fens dat de leerlingen na het vele thuiswerken wel even nodig hebben om weer in het schoolritme te komen. Veel van hen hebben leerachterstanden opgelopen, en het inhalen daarvan wil Fens het liefst voorzichtig en stapsgewijs laten oppakken na de zomer. "Sommige kinderen hebben in deze periode goed doorgeleerd. Die hebben minimale achterstanden opgelopen, maar er is ook een deel waar we zorgen over hebben, en we weten niet hoe lang we daarvoor nodig hebben."

Voordat de scholen de leerachterstanden gaan oppakken wil Fens eerst de sfeer op de school in orde krijgen. "Onze huidige eersteklassers hebben nog geen gewoon schooljaar meegemaakt, en die zitten straks in de tweede. Die hebben nog geen idee hoe het allemaal werkt en we moeten hen niet vergeten. We willen daarom na de zomer eerst even leuke dingen gaan doen om de groepsdynamiek centraal te stellen."

Positieve kanten

Op de vraag of er ook positieve kanten aan de coronacrisis zitten heeft Fens een optimistisch antwoord. "Het heeft tot de realisatie geleid dat scholen er echt toe doen, en dat omgaan met leeftijdsgenoten belangrijk is. Dat maakt een school tot een gemeenschap", zegt hij. Ook is hij vol lof over het werk dat de docenten de afgelopen maanden hebben verzet. "Het ziekteverzuim is ongekend laag; de docenten zijn niet afgehaakt. Daarvoor zijn ze echt te toegewijd aan de kinderen. Het is voor veel van hen wel heel moeilijk geweest."

Mede daarom geeft Fens aan dat hij nog niet klaar is om helemaal met pensioen te gaan. Hoewel zijn taak als rector erop zit en hij het stokje zal overdragen, blijft hij zich voorlopig nog wel bezighouden met de problemen binnen het onderwijs. Zo wil hij met name het lerarentekort gaan aanpakken: "De leerlingenpopulatie groeit, maar we hebben veel leraren nodig. We zijn al jaren bezig om in de stad binnen een heel groot samenwerkingsverband zoveel mogelijk leraren op te leiden. Daar ga ik me mee bezig houden."