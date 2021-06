Reanimatiecursussen enorm in trek na incident met voetballer Eriksen: 'Je redt er mensenlevens mee'

Alberta Opoku van het Rode Kruis over de explosieve stijging in het aantal aanvragen voor reanimatiecursussen

Het Rode Kruis ziet een enorme toename in het aantal aanvragen voor reanimatiecursussen, nadat de Deense voetballer Christian Eriksen zaterdag tijdens het EK-duel tussen Denemarken en Finland opeens naar de grond ging en op het veld gereanimeerd moest worden. "We zagen zaterdag al een stijging van 209 procent, maar zondag zelfs van 900 procent", zegt Alberta Opoku van het Rode Kruis op Radio Rijnmond.

Het was schrikken voor iedereen die zaterdag naar het EK-duel keek. De hele wereld heeft kunnen zien hoe reanimatie, waar binnen enkele minuten mee werd gestart, het leven van Eriksen heeft gered. "Gelukkig had het een goede afloop", zegt Opoku. "Dat zoveel mensen dit hebben gezien, heeft zeker de aandacht op reanimeren gevestigd."

Zo'n zeventien procent van de Nederlanders beschikt over een ehbo-certificaat. "Dat is niet veel. Maar als je kijkt naar hoeveel interesse er zaterdag al was naar alleen reanimatiecursussen, dan zie je op zaterdag een stijging van 209 procent en op zondag zelfs 900 procent." Ook ehbo- en reanimatiecursussen die samen gegeven worden, werden dit weekend veelvuldig geboekt. "Het ging zondag om zo'n 344 procent meer aanvragen dan normaal gesproken. Het heeft zeker de aandacht hierop gevestigd."

Een reanimatiecursus is niet duur en ook niet ingewikkeld, zegt Alberta Opoku van het Rode Kruis. "Het kost gemiddeld zo'n vier uur én de meeste zorgverzekeraars vergoeden het ook nog eens. Dus het hoeft je alleen een paar uur tijd te kosten, maar dan red je wel mensenlevens."