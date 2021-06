Rotterdamse ChristenUnie gaat verder zonder SGP: 'Dit zit er al langer aan te komen'

De breuk tussen de twee partijen zit er al langer aan te komen, zo zegt Vonk. "Bij de vorige verkiezingen was er al verdeling. Toen is er gekozen om het weer te proberen, maar nu zijn we toch tot deze stap gekomen." Het besluit werd genomen tijdens een ledenvergadering van de ChristenUnie. Dick van Meeuwen, partijvoorzitter van de SGP, betreurt het besluit van de ChristenUnie, en hoopt dat de breuk in Rotterdam de enige zal zijn.

"Op heel veel plaatsen in het land verloopt de plaatselijke samenwerking tussen SGP en CU prima. Dat is goed voor het klassiek-christelijke geluid in de politiek, dat juist in deze seculiere tijd zo dringend nodig is", aldus Van Meeuwen.

Vonk benadrukt dat de relatie tussen de partijen nog altijd goed is, maar dat er meerdere zaken spelen die ertoe geleid hebben dat de splitsing onvermijdelijk is. Zo is de verhouding van het aantal leden tussen de twee partijen de laatste jaren steeds verder in de richting van de ChristenUnie verschoven. "Dan vraag je je af of je nog de lading dekt", legt Vonk uit.

Standpunten

De tweede achterliggende reden voor de splitsing heeft volgens Vonk te maken met de verschillende standpunten die de partijen verkondigen. Zo zouden veel ChristenUnie-leden zich niet vertegenwoordigd voelen in een aantal standpunten die met name door de SGP omarmd worden. Als voorbeeld noemt hij de omstreden Nashville-verklaring, die onder meer door SGP-kopstuk Kees van der Staaij werd ondertekend. De ondertekenaars van die verklaring spreken zich kritisch uit over de lhbti+-gemeenschap. Volgens Vonk vinden veel ChristenUnie-leden het ondertekenen van die verklaring te ver gaan.

Een ander kritiekpunt heeft te maken met de bereidheid van de SGP om samen te werken met Forum voor Democratie. "De ChristenUnie wil daar niet mee samenwerken, maar de SGP ziet dat anders. Dat is een moeilijk punt voor veel CU'ers", zegt Vonk. "Ik heb zelf niet veel met de termen links en rechts, maar als je het heel kort door de bocht neemt zou je kunnen zeggen dat de ChristenUnie linkser is en de SGP rechtser."

Vol goede moed

Dat de partijen nu uit elkaar gaan betekent volgens Vonk niet dat toekomstige samenwerking is uitgesloten. "We werken op lokaal niveau goed samen met SGP’ers, maar ik snap het gevoel van CU-leden die naar het landelijk standpunt kijken. Zij voelen zich niet vertegenwoordigd, en we willen die mensen niet verliezen. Er zijn nog altijd gesprekken tussen de besturen van de SGP en de ChristenUnie om zoveel mogelijk samen te werken."

Vonk is naar eigen zeggen 'vol goede moed' over de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Hij verwacht dat de ChristenUnie als alleenstaande partij mogelijk een breder publiek kan aanspreken. 'We hopen onder deze bredere vlag verder te gaan. Wij denken zeker als ChristenUnie alleen een zetel te kunnen halen."