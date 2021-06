Boswachter redt reekalfjes van de dood met drone

Het broedseizoen loopt van half maart tot half juli. Vooral de laatste weken staat het gras hoog en zijn de jonge dieren en hun broed- en rustplek niet goed te zien. Zodra agrariërs in de regio dan hun maaiers onder het stof vandaan halen, kan het zomaar eens fout aflopen. "Vorige week hadden we nog twee dode reekalfjes bij Rockanje, maar ook afgelopen weekend en vandaag was het raak", vertelt boswachter Mathieu Ogay van Natuurmonumenten, die namens zijn collega het woord voert.

Verstopt tegen gevaar

De reekalfjes worden door hun moeder verstopt in het hoge gras tegen gevaar. "Ze krijgen de opdracht om zich niet te verroeren, ook al is er gevaar of geluid. Daardoor staat een kalfje niet op en rent ook niet weg als er een maaier aankomt." De boswachters maaien zelf in deze periode niet om ongelukken te voorkomen. Ze snappen dat particulieren en agrariërs dat wel moeten kunnen. "Als we de tijd en middelen hebben om te ondersteunen en om slachtoffers te voorkomen, doen we dat met alle plezier", zegt Ogay.

En dus vliegt deze weken regelmatig de drone van boswachter Jan uit. Lopend is het namelijk haast geen doen om de hummeltjes te lokaliseren. "Vanuit de lucht zijn ze met een geoefend oog goed op te sporen", zegt gecertificeerd dronepiloot De Roon. En zo'n oog heeft-ie. Dankzij de warmtecamera waarmee de drone is uitgerust, lichten de reekalfjes op het scherm op. Een team van vrijwilligers trekt vervolgens onder leiding van de boswachter het veld in en legt de dieren op een veilige plek.

"Ze worden verplaatst naar een plek waar ze door hun moeder gevonden kunnen worden. We halen ze weg met gras eromheen, zodat de geur van degene die het dier optilt niet overslaat op het kalfje", licht Ogay toe. "We hebben laatst in één weiland vijf jonge dieren weggehaald. Het komt ook wel eens voor dat er in een veld helemaal geen kalfje ligt, maar de kans dat je er wel een of meerdere aantreft is erg groot nu."

Een van de reekalfjes | Foto: Jan de Roon/Natuurmonumenten

Geen pittig prijskaartje

De boswachters zijn er meerdere keren per week zoet mee. Boswachter Jan de Roon start dan in alle vroegte om 04:30 uur om de eerste dronevlucht te maken. Daarna start zijn normale werkdag. "Hij houdt er rekening mee dat hij dit de komende weken nog wel blijft doen", zegt Ogay. "Het zijn erg lange dagen."

De aanvragen om een veld te inspecteren met de drone, komen via via binnen bij Natuurmonumenten. Agrariërs zelf vragen er om, maar ook buren van dit soort bedrijven. "Het inspecteren gebeurt in ieder geval allemaal in goed overleg", zegt Ogay. Maar nog lang niet iedereen weet de ondersteuning van de boswachter te vinden, waardoor het afgelopen weekend nog een aantal keer gruwelijk is misgegaan. "Echt onnodig", zegt De Roon daarover. "Ik had graag mijn ondersteuning geboden om de dieren weg te halen."

Of het een geldkwestie is, valt te betwijfelen. De boswachters doen de droneinspectie namelijk uit liefdadigheid en vragen er niets voor. "Maar een donatie aan Natuurmonumenten om dit werk te kunnen blijven doen is van harte welkom!"