Het weer van vandaag: eerst wolken, later steeds meer zon

Vandaag start de dag overwegend bewolkt. In de loop van de dag komt de zon er steeds beter bij. Het is 21 tot 23 graden en er staat een zwakke noordoostenwind. Aan zee draait de wind in de middag naar het noorden en wordt dan matig van kracht.

Vanavond en vannacht lossen de wolkenvelden op en wordt het helder. Het kwik zakt naar een graad of 14. De zwakke noordenwind draait in de loop van de dag richting het oosten.

Morgen schijnt de zon volop, op een enkele wolk na, en voert de zwakke oostenwind flink warmere lucht aan. Op veel plekken loopt de temperatuur op naar 28 tot lokaal 30 graden. In de middag draait de wind op het strand naar het noorden, waardoor het daar een aantal graden afkoelt.

Vooruitzichten

Ook donderdag is het nog heet met temperaturen rond de 30 graden. Wel komt er in de loop van de dag meer bewolking en voelt het broeierig aan. In de avond en nacht naar vrijdag kan er al een lokale onweersbui vallen. Vrijdag overdag vallen er meer regen- en onweersbuien. Ook zaterdag verloopt wisselvallig met zonnige momenten, maar ook een aantal flinke plensbuien. Het is dan 22 graden.

Tussen 11 en 20 juni bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 20,2 graden en de minimumtemperatuur 11,0 graden. Er valt gemiddeld 24,1 mm neerslag.