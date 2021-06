0900-nummer van politie onbereikbaar door storing

Het politienummer 0900 88 44 in onze regio is dinsdagochtend niet bereikbaar. Er is sprake van een technische storing.

De oorzaak van de storing is niet bekend. Ook is het niet duidelijk hoelang het duurt om de problemen te verhelpen. Ook in Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek is de politie langs deze weg niet te bereiken.

De eerste berichten dat het telefoonnummer, dat gebruikt wordt voor niet-spoedeisende zaken, niet te bereiken is zijn van vroeg in de nacht van maandag op dinsdag.

?Het alarmnummer 112 is wel bereikbaar. Voor zaken die geen spoed hebben, kunnen mensen contact leggen via sociale media, is het advies.