Na 0900-nummer van politie ook telefoonstoringen bij ANWB en rechtbanken

Rond 10.00 uur waren de CJIB en de wegenwacht weer te bereiken. De rechtbank Rotterdam laat weten dat de telefoonstoring geen gevolgen heeft voor geplande zaken. Voor dringende zaken kan gemaild worden, daar wordt vandaag extra op gelet.

Ook het politienummer 0900 88 44 is in de nacht van maandag op dinsdag urenlang onbereikbaar geweest. Er was sprake van een technische storing.

De oorzaak van de storing is niet bekend. Niet alleen in regio Rotterdam, maar ook in Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek was de politie langs deze weg niet te bereiken.

De eerste berichten dat het telefoonnummer, dat gebruikt wordt voor niet-spoedeisende zaken, niet te bereiken was zijn van vroeg in de nacht van maandag op dinsdag. Tegen zeven uur in de ochtend was de storing voorbij.

Het alarmnummer 112 is wel altijd bereikbaar geweest.