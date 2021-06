Nourdin El Ouali gaat weg bij NIDA om voorman van SPIOR te worden

El Ouali zat jarenlang in de gemeenteraad van Rotterdam. Hij begon bij GroenLinks. In 2014 zette hij in Rotterdam NIDA op. Het zijn de maatschappelijke vraagstukken waar El Ouali aan wil bijdragen. Dat maakt de overstap naar SPIOR ook een logische. "Daar ligt mijn hart. Het is een grote organisatie met veel mensen en dus veel verantwoordelijkheid. Dat ligt helemaal in lijn met mijn interesse en ambitie."

SPIOR is een koepel waar zeventig islamitische organisaties bij zijn aangesloten. "Het levert een bijdrage op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs en welzijn. We zijn een partner van de overheid, maar doen ook veel op eigen houtje."

Of hij ooit terugkeert naar de politiek durft hij niet te zeggen. "Ik ben nooit helemaal klaar met de politiek. Maar deze nieuwe functie ligt dicht bij de politiek."