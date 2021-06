Een sprong met de motor over de doodskist van pa: zo neemt familie afscheid van stuntman Nick Holiday

Vuur, vuurwerk, een ronkende motor en luid applaus. Aan de Lloydkade in Rotterdam-West werd dinsdagochtend een laatste eerbetoon geleverd aan stuntman Nick Holiday. Hij overleed op 75-jarige leeftijd. Zijn zoon Nick Hoogendijk junior vertelt over de bekende stuntman die de eerste stuntschool in Nederland oprichtte.

Elf jaar geleden werd Nico Hoogendijk, zoals de stuntman eigenlijk heet, opgegeven. Begin dit jaar verwachtten de artsen dat hij de kerst niet zou halen. “Maar hij bleef strijden en is dan ook strijdend ten onder gegaan”, zegt zijn aangeslagen zoon Nick.

Om de stuntman een laatste eer te bewijzen wilde zoon Nick op toepasselijke wijze afscheid van zijn vader nemen. Daarom ging er dinsdagochtend een rouwstoet over de Lloydkade en door de Lloydstraat, waar de stuntschool van de grond kwam. Daar sprong Nick op een motor over de kist van zijn vader. Er waren niet alleen bloemen, maar ook vuurwerk en er waren rokende uitlaten van motoren. “Ik wilde hem niet gewoon wegbrengen, het moest niet op een simpele manier. Gewoon net even anders dan anders." Er stond een haag van mensen in de straat die afscheid kwamen nemen.

Holiday speelde mee in de eerste James Bond-film in 1965, Dr. No. Hij brak verschillende wereldrecords. Nico was met zijn stuntschool dan ook een bekende Rotterdammer. Hij zette de eerste professionele school in Nederland om te leren stunten op. De school zat op meerdere locaties, zoals de Lloydkade, aan de Keizerstraat, op Heijplaat en in Now en Wow. In 2000 moesten ze de locatie aan de Maashaven verlaten. “Wij trainden daar veel, maar de gemeente besloot dat kunst en cultuur voor ging.”

Samen met een brand in de locatie in Volendam hebben Nick junior en senior een boel meegemaakt met hun stuntschool. Bijna 35 jaar heeft Holiday zijn stuntschool gerund. “Hij laat een mooie geschiedenis achter. Hij is een Rotterdams icoon. We moeten er weer een missen”, zegt zijn zoon.