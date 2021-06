Deze 7 plekken moeten Rotterdam 'groene stadslongen' geven

Als het aan de gemeente ligt, worden openbare plekken aantrekkelijker om te recreëren, bewegen en om elkaar te ontmoeten. Ook moet de hittestress verlaagd worden, moeten hevige regenbuien beter worden opgevangen en gaan er woningen gebouwd worden op plekken waar dat tot nu toe niet mogelijk was vanwege geluidshinder of luchtvervuiling. Wethouder Bert Wijbenga (buitenruimte) heeft dinsdag een stadsakkoord ondertekend, waarin zeven stadsprojecten zijn opgenomen die de komende tijd worden aangepakt.

1. Hofplein en Westblaak

Het Hofplein in Rotterdam staat bekend om de iconische fontein in het midden, maar daaromheen is het vooral een druk verkeersplein. De gemeente wil hier verandering in brengen door er een groen verblijfsgebied van te maken, met grasvlakken en pleinen vol bomen. Het autoverkeer rijdt hier omheen.

Op deze manier moet er meer ruimte komen om te recreëren en hebben fietsers en voetgangers meer doorgang. De route van en naar de binnenstad moet er bovendien door verbeterd worden.

Impressie van het Hofplein | Foto: Juurlink en Geluk

De Westblaak is nu vooral een drukke autoweg, waar het verkeer regelmatig vast staat. De gemeente wil het aantal rijbanen terugbrengen en de ruimte teruggeven aan voetgangers, fietsers en andere recreanten. Dat heeft niet alleen een positief effect op de luchtkwaliteit en de geluidsproductie, maar verlaagt vanwege het terugdringen van het asfalt ook de temperatuur. Een boulevard met perkjes vol bloemen en planten is het idee, waar ruimte genoeg is om water op te vangen bij hevige regenval. "Rotterdam heeft dan straks zijn eigen Blaakpark midden in de binnenstad", aldus de gemeente.

Zo zou het Blaakpark er uit moeten komen te zien | Foto: Gemeente Rotterdam

2. Prins Alexanderplein

Station Rotterdam Alexander en het nabijgelegen Prins Alexanderplein zijn belangrijke verkeersaders. Het metro- en treinstation zijn eerder al verbouwd, maar nu is volgens de gemeente de buitenkant aan de beurt. Met beplanting, nieuwe bestrating en bankjes moet het plein aantrekkelijker worden voor reizigers, ondernemers en bewoners.

Een impressie van het toekomstige Prins Alexanderplein | Foto: Bureau Hosper

3. Hofbogenpark

Het twee kilometer lange park op het dak van de Hofbogen moet een nieuw icoon voor de stad worden, zegt de gemeente. Het voormalige spoorviaduct dat verschillende stadswijken doorkruist moet met een slim en circulair watersysteem gaan bijdragen aan de opvang van water.

Plannen voor het grootste dakpark van Nederland zijn er al veel langer, maar keer op keer werden de plannen doorkruist door problemen.

4. Park Maashaven

Park Maashaven moet een zeven hectare groot park worden met ligweides, bomen, beplanting en hoogteverschillen. Het moet bovendien een impuls zijn voor de nabijgelegen Maassilo, want het park biedt ruimte voor festivals en evenementen.

De Maashaven is omgeven door dichtbevolkte stadswijken. Groene verblijfsplekken zijn er nu nog nauwelijks.

5. Schouwburgplein

Het Schouwburgplein in Rotterdam is in feite een plein bovenop een parkeergarage, met daaromheen onder meer Theater Rotterdam, De Doelen en Pathé Schouwburgplein. In het nieuwe plan moet het plein één geheel worden, met materialen die op elkaar zijn afgestemd. "Het plein wordt als het ware een verlengstuk van de podia binnen", zegt de gemeente. Om dat voor elkaar te krijgen komt er een nieuwe vloer op het dak van de parkeergarage en komt er meer groen. Ook hier wordt een waterbergingssysteem aangelegd.

Het vernieuwde Schouwburgplein moet er zo uitzien | Foto: Gemeente Rotterdam

6. Rijnhavenpark

Een plek voor rust en reuring, schrijft de gemeente Rotterdam over het Rijnhavenpark. In het gebied komen 2.500 nieuwe woningen, een groen stadspark, een strandje en bomen om onder te relaxen. Ook moet er ruimte komen voor 'betaalbare bedrijvigheid' en kantoren.

Het toekomstige Rijnhavenpark | Foto: Juurlink en Geluk

7. Rivieroeverpark Feijenoord

Ook in het project Feyenoord City moet groen een belangrijke rol gaan spelen. Zo verdwijnen de kale, stenige parkeerterreinen en komen er openbare ruimten in de vorm van groene pleinen en parken. In de buitenbocht van de Nieuwe Maas, van het Eiland van Brienenoord tot het Mallegatpark, wordt een rivieroeverpark aangelegd met getijdennatuur en recreatiemogelijkheden.