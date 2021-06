Oranje neushoorn is de nieuwe blikvanger in de Rijnhaven

De oranje neushoorn moest per boot naar een drijvend kantoor worden gevaren. Het vervoer trok veel bekijks. "Onderweg werden we omringd door watertaxi's. De mensen wilden daar foto's maken. Grote binnenvaartschepen hielden zich even in om te kijken wat het precies was", vertelt Harm Verhagen van het Atelier Van Lieshout uit. Ook stopten hardlopers op de kade met rennen om een foto te maken. Verder trok het kunstwerk de aandacht van de zeehavenpolitie. "Een rare optocht was het."

Het transport van de oranje neushoorn Mozes van kunstenaar Joep van Lieshout | Foto: Rijnmond

Het architectenbureau en kunstenaar Van Lieshout zwemmen graag 'tegen de stroom in', legt Verhagen uit. Mozes is bovendien een metafoor voor het leven. "Soms krijg je veel tegenslagen. Dan moet je je oogkleppen opzetten en als een soort neushoorn door blijven rammen", zegt Verhagen.