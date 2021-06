Cel en tbs voor doden echtgenote Rotterdam-Noord

De rechter heeft drie jaar cel en tbs opgelegd aan een man die zijn eigen vrouw heeft gedood in Rotterdam-Noord. Het slachtoffer kwam door messteken en verwurging om het leven in hun woning in de Insulindestraat, augustus vorig jaar.

De drie jonge kinderen van het stel waren aanwezig bij het drama en hoorden hun moeder gillen. De 40-jarige verdachte leidt aan ernstige psychische stoornissen. In zijn psychotische wanen dacht hij dat zijn vrouw een andere relatie had.

Zowel de deskundigen als justitie vonden dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar was. Daarom was twee weken geleden alleen tbs en geen celstraf geëist. De rechter in Rotterdam wijkt daarvan af, omdat de verdachte ook lange perioden zonder waandenkbeelden is geweest en niet eerder agressief was. Daarom krijgt hij naast tbs met dwangverpleging ook een celstraf.

De man moet zijn drie kinderen ieder 20 duizend euro betalen. De kinderen zijn ondergebracht in een pleeggezin.

De verdachte, die oorspronkelijk uit Roemenië komt, heeft twee advocaten gehad die hij niet accepteerde. Hij wilde niet dat zij in zijn dossier keken. Na het horen van het vonnis dinsdag zei de man dat hij opnieuw een andere advocaat wil. De rechter maakte duidelijk dat hij in hoger beroep kan maar dat hij dat wel binnen twee weken moet beslissen.