Eneco wil van het gas af: bedrijf sluit of verbouwt gascentrale Maasvlakte en investeert 2 miljard

Zo moet de verkoop van losse gasgestookte cv-ketels per 2025 worden gestopt en zullen woningen en gebouwen door woningisolatie, warmtepompen en warmtenetten moeten bijdragen aan het afbouwen van aardgas. Ook moet de gascentrale op de Maasvlakte worden omgebouwd of gesloten.

Eneco wil dat de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius blijft, om ernstige effecten voor mens en natuur te voorkomen. Dat punt zouden we volgens de VN voor 2040 al bereiken. Het Rotterdamse energiebedrijf had in eerste instantie de ambitie om per 2050 klimaatneutraal te worden, maar vervroegt die met vijftien jaar.

Dat betekent dat Eneco 2 miljard euro gaat investeren in duurzame energiebronnen, waaronder groene waterstof. Ook wil het bedrijf klanten gaan helpen bij het vergroenen van hun huizen, door persoonlijk advies en het financieel toegankelijk maken van duurzamere oplossingen voor iedereen.

Bedrijven die nog op grote schaal gas gebruiken moeten overstappen op groene stroom. Uiterlijk 2030 moet dit gerealiseerd zijn. Naast de gasgestookte centrale op de Maasvlakte moeten ook de andere huidige gascentrales in Nederland voor 2035 omgebouwd of uitgefaseerd zijn.