Sparta oefent tegen KAA Gent, Feyenoord waarschijnlijk ook

Hoewel Feyenoord het nog niet wil bevestigen, meldt de Belgische nummer 7 van het voorgaande seizoen op de officiële website dat Feyenoord één van de tegenstanders is tijdens hun oefencampagne. Volgens Gent spelen zij op zaterdag 26 juni tegen de Rotterdammers.

Sparta bevestigde de oefenwedstrijd wel en liet weten dat het op 9 juli aantreedt tegen Gent. Over de tijden, locaties en wel of geen publiek is nog niets bekend.

Sparta begint als eerste regionale voetbalclub aan het nieuwe seizoen. Henk Fraser start aanstaande vrijdag met de groepstraining op het Kasteel. Onder meer AZ-huurling Kenzo Goudmijn zal dan voor het eerste te zien zijn.

De spelers van Feyenoord moeten zich zaterdag al melden op trainingscomplex 1908, maar beginnen pas maandag aan de groepstraining. Arne Slot zal dan voor het eerst de training van de Rotterdammers leiden.