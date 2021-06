Tropische dag voor de boeg: waar in de Rijnmond zoek jij verkoeling?

Geen airco? Dan wordt het hoogstwaarschijnlijk zweten op je thuisplek. Volgens weerman Arjan Visser kruipt de temperatuur woensdag naar 31 graden. Niet gek voor juni, zegt hij, maar je moet wel op één ding letten: de felle zon. “Smeer je goed in, want je verbrandt heel snel.”

We mogen niet klagen: de afgelopen dagen verwelkomt de zon ons iedere ochtend. Dat is woensdag niet anders. We kunnen zelfs spreken van een tropische dag, want de temperatuur stijgt tot de 30 graden; in sommige delen van Nederland is die zelfs hoger.

Een heerlijk weertje, maar volgens Visser niet uitzonderlijk voor juni. “Het is zeker een warme dag, maar dit is ook gebruikelijk. De zomer begint 21 juni, daar horen deze temperaturen bij.”

Oproep:

Kijk uit voor de zon!

Flink de airco laten blazen dus of verkoeling zoeken aan zee. Ga je morgen de hort op, let dan op één ding: insmeren! Want volgens Visser is de zonkracht hoog, heel hoog. “Tussen de 7 en 8. Dat betekent dat je in tien tot vijftien minuten al kan verbranden. Insmeren dus!”

Schade door de zon is gevaarlijk en verhoogt de kans op huidkanker. Eerder sprak Rijnmond met dermatoloog Rick Waalboer van het Erasmus MC. "Gebruik minimaal factor 30, smeer bij en smeer om de twee uur. Trek kleren aan om je te beschermen op plekken waar je niet kan smeren en ga op het heetst van de dag niet in de zon."

Hooikoorts

Voor de hooikoorts-patiënten is de tropische dag minder goed nieuws. Visser: “Ja, dat kan vervelend zijn. We hebben een zuidoostenwind, dus alle pollen worden van het binnenland naar ons toe geblazen.”

Ben jij iemand die in de lente en zomer niezend en met een snotneus door het leven gaat? Dan kunnen deze tips je helpen. Het dragen van een zonnebril is sowieso een goed idee. Of binnen blijven, maar dat is met dit lekkere weer misschien te veel gevraagd.