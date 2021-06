Dordrecht krijgt met de Academy in één klap meer dan tien nieuwe hbo-opleidingen

Het Leerpark, twee grasvelden op nauwelijks honderd meter van elkaar. Op de één komt straks de Dordrecht Academy. Op de ander een prefab-appartementencomplex voor studenten en mensen met een kleine beurs.



Na het vertrek van de HTS in 1999 bleef alleen de Pabo over als hbo-onderwijs. Nu alle betrokken partijen hun handtekeningen hebben gezet is de comeback van het brede hoger onderwijs in Dordrecht definitief.



Nu nog nauwelijks voor te stellen, maar hier verrijzen straks honderden appartementen | Foto: Rijnmond



"Ik ben er trots op dat de gemeenteraad hier zonder met de ogen te knipperen miljoenen in heeft durven stoppen", zegt onderwijs-wethouder Peter Heijkoop. "En dat in een tijd waarin we het moeilijk hebben en de financiën onder druk staan." De nood was hoog, legt hij uit. Zeker bij bedrijven in de zorg, techniek en logistiek. Ze springen om 'handjes' en dan zeker ook met een behoorlijke kwalificatie.



Neem Oceanco uit Alblasserdam. De bouwer van zeejachten is één van de drijvende krachten geweest achter de Dordrecht Academy. "Eigenlijk komen we als bedrijfsleven wel 100.000 mensen tekort", zegt Chief Technical Officer Arie van Andel. "We willen innovatief zijn. Voorop lopen. Dat maakt ons sterk. Daarvoor hebben we goede mensen nodig."



Ook in de werkplaats van Van Mill in Dordrecht klinkt dat geluid. De Dordtse autodealer heeft het nieuwste van het nieuwste in onderhoud en reparatie. Auto's die rijden op waterstof. Auto's die volledig elektrisch zijn.



"Alles wat uitgevonden wordt, moet ook onderhouden worden", verklaart Suzanne Kuiper van de overkoepelende Amega Groep. De directeur Human Resources krijgt de roosters vol met geschoolde mensen, maar het lukt regelmatig maar net. Ook zij wil versterking. En die is moeilijk te krijgen.



"Het mooie vind ik ook dat onze huidige mensen kunnen doorgroeien. Een volledige hbo duurt vier jaar, maar op de Academy volgen ze een specialisatie in twee jaar. Bovendien kunnen ze in Dordrecht blijven. Voorheen moesten ze naar Rotterdam en bleven ze daar soms plakken. Dan was je ze kwijt als Drechtsteden", aldus Kuiper.



Suzanne Kuiper van de Amega Groep is blij met de Dordrecht Academy | Foto: Rijnmond



Onderwijsinstellingen, gemeenten en bedrijfsleven hebben nauw samengewerkt, vertelt wethouder Heijkoop. "Met iedere studie zit je goed en kun je rekenen op een baan. We hebben gewoon behoefte aan geschoolde mensen." Om studeren in Dordrecht aantrekkelijk te maken verrijzen er vrijwel gelijktijdig met de Dordrecht Academy ruim driehonderd studentenwoningen. "We draaien een beetje de tijd terug. De tijd dat er nog een grote HTS in de stad zat."



Alle deelnemende partijen zetten hun handtekening over het convenant | Foto: Rijnmond



Automonteur Faissal werkt bij Van Mill op hoog niveau aan waterstofauto's. Hij geeft de Hyundai een onderhoudsbeurt als hij vertelt: "Het is niet altijd makkelijk, maar ik vind werken aan de nieuwste techniek echt mooi. Ik kan het iedereen aanbevelen. Gewoon doen."