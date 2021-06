Van de Kaapverdische premier tot aan de Tweede Kamer: Rotterdammers vragen om medische steun voor Kaapverdië

Rotterdam wordt ook wel eens het tiende eiland van Kaapverdië genoemd, want in de Maasstad wonen maar liefst twintigduizend Kaapverdianen. Veel van hen maken zich op dit moment grote zorgen over de situatie op de eilandengroep. Er is een relatief hoog aantal besmettingen en de economie heeft het vanwege de afhankelijkheid van het toerisme zwaar. Margarida Silva Mendes en Steven Lammering zijn druk bezig met het organiseren van hulp voor het land.

De situatie in het land aan de westkust van Afrika is zorgelijk, vertelt Silva Mendes. "Sinds maart zijn er geen toeristen naar Kaapverdië getrokken en 25 procent van de inkomsten is afhankelijk van het toerisme." Daarbij zijn er veel besmettingen en is de vaccinatiegraad laag, maar vaccins zijn moeilijk te krijgen.

Kaapverdië kan alleen via het COVAX-programma vaccins krijgen en heeft geen toegang tot het kopen van coronaprikken. De Kaapverdische overheid heeft tot nu toe zestienduizend vaccins vanuit het programma ontvangen en maakt pas naar verwachting eind 2022 aanspraak op een volgende levering. Dat heeft grote gevolgen voor zowel de volksgezondheid als voor de kwetsbare economie van het land. "Dan zou Kaapverdië pas in 2023 gevaccineerd zijn en dan is het land allang failliet", legt Margarida uit.

Praten met de premier

Veel Kaapverdianen trekken daarom nu aan de bel. "Die zagen dat hun familieleden een hele moeilijke periode tegemoet gaan", zegt Lammering. Silva Mendes is half mei nog op Kaapverdië geweest. "Ik had het gevoel dat er iets aan de hand was en op afstand is het lastig op informatie te krijgen. Daarom ben ik erheen gegaan en heb ik een gesprek aangevraagd met de premier van Kaapverdië."

De premier is het gesprek met Silva Mendes aangegaan. "Daarin vertelde hij dat hij alles doet om Kaapverdië uit deze crisis te halen, maar dat het heel ingewikkeld is. We behoren niet tot Europa, maar tot Afrika. Daardoor zijn er moeilijkheden om aan hulp en vaccins te komen." Silva Mendes heeft haar zorgen geuit aan de premier en gevraagd hoe ze kan helpen. "Hij gaf toen aan dat ze zeker hulp nodig hebben."

De bal ligt bij Den Haag

Kaapverdië doet het eigenlijk al jaren heel goed, legt Lammering uit. "Het is wel een arm land, maar het is een stabiel Afrikaans land wat zich ontwikkelt mede dankzij toerisme. Dat zorgt voor banen en inkomsten. Maar nu kunnen ze lastig aan vaccins komen." En daardoor loopt het land gevaar.

"Op dit moment is er medische ondersteuning nodig, maar ook meer vaccins om de bevolking zo snel mogelijk te vaccineren", valt Silva Mendes hem bij. De twee werken hard om ervoor te zorgen dat die broodnodige hulp er komt. "Wij zijn al een aantal weken achter de schermen heel hard aan het trekken bij iedereen die we kennen om ervoor te zorgen dat die medische expertise en vaccins die kant op gaan", zegt Lammering.

Kaapverdië bestaat uit verschillende eilanden waar in totaal een half miljoen mensen wonen. Ter vergelijking: in Rotterdam wonen 650 duizend mensen. "Dus met de juiste hulp en logistiek is het vrij snel de kop in te drukken, vandaar ook dat wij die urgentie willen verhogen."

Lammering is PvdA-raadslid in Rotterdam en schakelt ook met zijn fractie in de Tweede kamer. "De bal ligt in Den Haag. We hebben al positieve signalen ontvangen, dat men voornemens is Kaapverdië te helpen." Lammering heeft ook schriftelijke vragen ingediend in Rotterdam. "We doen echt alles om hulp te vragen."

?